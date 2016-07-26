«Золотой Путин» и граффити в Берлине: как президент России отмечает свое 65-летие

Президенту России Владимиру Путину 7 октября исполнилось 65 лет. Как рассказал пресс-секретарь главы государства, свой день рождения Путин, как и обычно, встретит на работе. Как передает ТАСС, президент проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, а также целую череду телефонных разговоров.

«Традиционно Путин празднует день рождения с родными и близкими, иногда — с коллегами по работе», — сказал он. «На завтра запланирована целая вереница телефонных разговоров, президента будут поздравлять», — сообщил пресс-секретарь.

Отметим, что поздравлять главу страны будут не только высокопоставленные политики и родные. Как передает портал e1.ru, известный российский художник Алексей Сергиенко сообщил на своей страничке в «ВКонтакте», что подарит президенту двухметровый арт-объект «Золотой Путин».

Также специально ко дню рождения Путина британский бренд Matchless разработал коллекцию одежды. Дизайнеры уже показали один из предметов новой линейки — кожаную куртку «Путин» (цена 1,7 тыс $ или 99 тыс. рублей). В коллекцию войдут также парки, пальто и куртки из кожи и хлопка, при создании которых модельеры вдохновлялись образом российского лидера.

В Берлине ко дню рождения российского президента уличные художники нарисовали граффити с его изображением. На картине президент РФ изображён в кресле в окружении белых голубей — символов мира.

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