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Фоторепортаж: Приключения Путина в Сибири

Фоторепортаж: Приключения Путина в Сибири

Интернет-газета Newslab.ru
16.02.2017
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В октябре 2008 года на тот момент глава правительства РФ Владимир Путин открыл в Красноярском крае новый автомобильный мост через Енисей.

Торжественный запуск первой очереди нового моста, входящего в систему «глубокий обход».

В сентябре 2010 года Владимир Путин официально открыл Институт нефти и газа Сибирского Федерального университета в Красноярске.

Председатель Правительства РФ Владимир Путин и директор института нефти и газа СФУ Николай Довженко на церемонии закладки капсулы.
Надпись на табличке: «Здесь заложена капсула в присутствии председателя правительства РФ В.В. Путина с обращением к студентам и преподавателям института нефти и газа Сибирского Федерального университета 2060 года».
На открытии Института нефти и газа СФУ в Красноярске.
На открытии Института нефти и газа СФУ в Красноярске.

В феврале 2012 года Путин посетил IX Красноярский экономический форум и принял участие в заседании экспертного совета Агентства стратегических инициатив. Главе российского правительства представили «Инновационный солнечный кластер в Железногорске».

Владимир Путин на КЭФ-2012
Источник: krasnoforum.ru

21 августа 2009 года Владимир Путин прилетел на Саяно-Шушенскую ГЭС, где несколькими днями ранее — 17 августа — случилась крупная авария и в результате разрушения гидроагрегата № 2 произошел выброс воды из кратера турбины. Был затоплен машинный зал, обрушены строительные конструкции. Погибли 75 человек. Путин провел оперативное совещание на месте трагедии и выслушал доклады спасателей.

Визит Путина на Саяно-Шушенскую ГЭС 21 августа 2009 года (через несколько дней после аварии)

Оперативная съёмка МЧС России

В августе 2013 года президент еще раз побывал на Саяно-Шушенской ГЭС и выступил председателем на совещании по развитию электроэнергетики Сибири и Дальнего Востока.

Сразу после прибытия на гидростанцию Путин посетил машинный зал, где осмотрел работу гидроагрегатов.
Президенту рассказали о выполнении первоочередных задач по оказанию социальной поддержки пострадавшим в аварии в 2009 году сотрудникам гидростанции, членам семей погибших работников.
Также Путину доложили о том, как идет восстановление станции и обеспечение энергобезопасности региона и безопасности жителей.

В последний раз Путин посещал Красноярский край в 2013 году — в июле вместе с Дмитрием Медведевым он заезжал в заповедник «Саяно-Шушенский» и рыбачил на реке Урбун — притоке Енисея в Красноярском крае, а в сентябре делал короткую остановку в Красноярске по пути из Владивостока в Курган.

Щука, пойманная президентом на спиннинг на реке Урбун .
Источник: putin.kremlin.ru
Владимир Путин в «Саяно-Шушенском» заповеднике.
Источник: putin.kremlin.ru
Проверка записей с фотоловушек, фиксирующих передвижение ирбисов. Слева направо: министр обороны Сергей Шойгу, директор заповедника Геннадий Кисилев, Владимир Путин.
Источник: putin.kremlin.ru
Владимир Путин вместе с председателем правительства страны Дмитрием Медведевым в «Саяно-Шушенском» заповеднике.
Источник: putin.kremlin.ru

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