Фоторепортаж: Приключения Путина в Сибири

В начале марта Красноярск может посетить президент РФ Владимир Путин. Предположительно, целью визита станет проверка подготовки Красноярска к Универсиаде-2019 и инспекция строящихся объектов всемирных студенческих игр. Newslab.ru вспомнил, по каким еще важным поводам к нам заезжал глава государства.

В октябре 2008 года на тот момент глава правительства РФ Владимир Путин открыл в Красноярском крае новый автомобильный мост через Енисей.

В сентябре 2010 года Владимир Путин официально открыл Институт нефти и газа Сибирского Федерального университета в Красноярске.

В феврале 2012 года Путин посетил IX Красноярский экономический форум и принял участие в заседании экспертного совета Агентства стратегических инициатив. Главе российского правительства представили «Инновационный солнечный кластер в Железногорске».

21 августа 2009 года Владимир Путин прилетел на Саяно-Шушенскую ГЭС, где несколькими днями ранее — 17 августа — случилась крупная авария и в результате разрушения гидроагрегата № 2 произошел выброс воды из кратера турбины. Был затоплен машинный зал, обрушены строительные конструкции. Погибли 75 человек. Путин провел оперативное совещание на месте трагедии и выслушал доклады спасателей.

В августе 2013 года президент еще раз побывал на Саяно-Шушенской ГЭС и выступил председателем на совещании по развитию электроэнергетики Сибири и Дальнего Востока.

В последний раз Путин посещал Красноярский край в 2013 году — в июле вместе с Дмитрием Медведевым он заезжал в заповедник «Саяно-Шушенский» и рыбачил на реке Урбун — притоке Енисея в Красноярском крае, а в сентябре делал короткую остановку в Красноярске по пути из Владивостока в Курган.