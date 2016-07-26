Жительница Красноярска устроила романтическую встречу в духе «Жди меня» с помощью полиции

В Сибири полицейские помогли встретиться двум одноклассникам, не видевшимся 44 года. История в духе популярного телешоу «Жди меня» произошла в Красноярске в сентябре.

В отдел адресно-справочной работы красноярской полиции с просьбой найти старую знакомую обратился житель Кемеровской области. Он много лет безрезультатно пытался разыскать её самостоятельно, в том числе через соцсети.

Полицейские по ФИО установили адрес и телефон женщины и спросили её разрешения передать эти данные. Красноярка, узнав, кто её ищет, с радостью согласилась. В итоге старые друзья смогли увидеться спусти 44 года разлуки. После встречи женщина позвонила полицейским и сердечно поблагодарила за помощь.

Обратиться к полицейским за помощью в поиске граждан можно по адресу: Красноярск, ул. Карла Маркса, 126 или через портал Госуслуги.рф, оставив заявление на поиск в электронном виде.