В Красноярске открылся дилерский центр транспорта для бизнеса Hyundai Truck & Bus

Красноярский авторынок пополнился уникальным дилерским центром Hyundai Truck & Bus. Представительство дочерней структуры концерна Hyundai, которая специализируется исключительно на коммерческом транспорте, открылось 5 октября на базе ДЦ «Центральный» в Красноярске.

Это событие можно считать знаменательным для города, поскольку первые дилерские центры Hyundai Truck & Bus открылись в России всего несколько месяцев назад и пока считаются уникальными на рынке продажи авто. Более того, представительства в нашей стране — первые за пределами Южной Кореи.

На официальное открытие центра в Красноярск прибыли генеральный директор компании Hyundai Truck & Bus Ким Ик Донг и управляющий директор компании Hyundai Truck and Bus Rus Алексей Храмцовский.

«На сегодня в России насчитывается больше 100 тысяч единиц автомобилей Hyundai. Доверие к марке связано, прежде всего, с тем, что мы постоянно расширяем список основных преимуществ наших авто. Мы работаем над улучшением качества товара, совершенствуем технологические процессы, добиваемся простоты в обслуживании», — отметил на церемонии Алексей Храмцовский.

Модельный ряд Hyundai Truck & Bus, который планируется представить на российском рынке, включает грузовые автомобили среднетоннажного сегмента HD78, выпущенные в новом поколении, популярные автобусы County, автомобили LCV сегмента H350 в двух модификациях — автобус и фургон, обновленные модели Hyundai HD35, HD120 и HD170, HD210, Mighty, а также тяжелую линейку Xcient. В шоу-руме ДЦ «Центральный» в Красноярске представлен основной модельный ряд малотоннажников Hyundai.

У обновленных моделей авто увеличена грузоподъемность, улучшена шумо- и теплоизоляция, усовершенствован дизайн. Машины стали эффективнее и комфортнее. Высокопрочность используемых материалов позволяет перевозить грузы по любым дорогам. Модели подходят как для междугородних трасс и многотонных грузов, так и для перевозки в черте населенных пунктов. Производство новых моделей осуществляет калининградский завод «Автотор»

«Наши автомобили прошли все необходимые сертификационные испытания и приспособлены для работы в любых температурных диапазонах на всей территории России, — подчеркнул Алексей Храмцовский. — Для работы на территории Сибири и в наиболее тяжелых северных условиях, например, прекрасно приспособлен автомобиль HD78. Это настоящая техника для бизнеса, проверенная годами, с простой, но надежной конструкцией».

ДЦ «Центральный»

тел. (391) 245-88-15

www.hyundai-central.ru Адрес: Красноярск, пр. Котельникова 9б, стр.1тел. (391) 245-88-15

Открытию шоу-рума Hyundai Truck & Bus предшествовало важное событие.

Открытию центра Hyundai Truck & Bus в Красноярске предшествовало важное событие. Со 2 октября техника Hyundai включена в программу льготного лизинга Минпромторга, по которой покупатели могут приобрести коммерческие автомобили со скидкой на первоначальный взнос. Теперь автомобили HD78 и HD65 благодаря субсидии от государства будут обходиться дешевле. По условиям программы, если авансовый платеж за машину составляет 30% от ее общей стоимости, то 10% из этой суммы покрывает субсидия, а покупатель платит только 20%.

В ДЦ «Центральный» клиентов ждет полный спектр сопутствующих приобретению автомобиля услуг, в том числе лизинг и страхование.