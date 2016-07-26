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В Красноярске открылся дилерский центр транспорта для бизнеса Hyundai Truck & Bus
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В Красноярске открылся дилерский центр транспорта для бизнеса Hyundai Truck & Bus

9 октября 9:40
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Красноярский авторынок пополнился уникальным дилерским центром Hyundai Truck & Bus. Представительство дочерней структуры концерна Hyundai, которая специализируется исключительно на коммерческом транспорте, открылось 5 октября на базе ДЦ «Центральный» в Красноярске.

Hyundai Truck and Bus Rus теперь работает в Красноярске на базе ДЦ «Центральный» по адресу: пр. Котельникова 9«Б», стр.1

Это событие можно считать знаменательным для города, поскольку первые дилерские центры Hyundai Truck & Bus открылись в России всего несколько месяцев назад и пока считаются уникальными на рынке продажи авто. Более того, представительства в нашей стране — первые за пределами Южной Кореи.

На официальное открытие центра в Красноярск прибыли генеральный директор компании Hyundai Truck & Bus Ким Ик Донг и управляющий директор компании Hyundai Truck and Bus Rus Алексей Храмцовский.

«На сегодня в России насчитывается больше 100 тысяч единиц автомобилей Hyundai. Доверие к марке связано, прежде всего, с тем, что мы постоянно расширяем список основных преимуществ наших авто. Мы работаем над улучшением качества товара, совершенствуем технологические процессы, добиваемся простоты в обслуживании», — отметил на церемонии Алексей Храмцовский.

Модельный ряд Hyundai Truck & Bus, который планируется представить на российском рынке, включает грузовые автомобили среднетоннажного сегмента HD78, выпущенные в новом поколении, популярные автобусы County, автомобили LCV сегмента H350 в двух модификациях — автобус и фургон, обновленные модели Hyundai HD35, HD120 и HD170, HD210, Mighty, а также тяжелую линейку Xcient. В шоу-руме ДЦ «Центральный» в Красноярске представлен основной модельный ряд малотоннажников Hyundai.

ДЦ «Центральный» компании Hyundai ждет первых покупателей коммерческой техники
Фото предоставлено ООО «ДЦ Центральный»
Грузовой автомобиль среднетоннажного сегмента HD78 прекрасно подойдет для работы на территории Сибири
Фото предоставлено ООО «ДЦ Центральный»
Это машина универсального назначения. Бортовые модели HD78 по желанию клиента могут быть оснащены краном-манипулятором
Фото предоставлено ООО «ДЦ Центральный»
В шоу-руме Hyundai Truck & Bus можно не только посмотреть и приобрести технику, но и осуществить любые виды работ по обслуживанию автомобилей: гарантийный, постгарантийный ремонт, установку дополнительного оборудования и другое
Фото предоставлено ООО «ДЦ Центральный»

У обновленных моделей авто увеличена грузоподъемность, улучшена шумо- и теплоизоляция, усовершенствован дизайн. Машины стали эффективнее и комфортнее. Высокопрочность используемых материалов позволяет перевозить грузы по любым дорогам. Модели подходят как для междугородних трасс и многотонных грузов, так и для перевозки в черте населенных пунктов. Производство новых моделей осуществляет калининградский завод «Автотор»

«Наши автомобили прошли все необходимые сертификационные испытания и приспособлены для работы в любых температурных диапазонах на всей территории России, — подчеркнул Алексей Храмцовский. — Для работы на территории Сибири и в наиболее тяжелых северных условиях, например, прекрасно приспособлен автомобиль HD78. Это настоящая техника для бизнеса, проверенная годами, с простой, но надежной конструкцией».

Управляющий директор компании Hyundai Truck and Bus Rus Алексей Храмцовский, генеральный директор компании Hyundai Truck & Bus Ким Ик Донг и начальник отдела маркетинга и продукции Hyundai Truck and Bus Rus Виктор Орлов на церемонии открытия шоу-рума в Красноярске
Фото предоставлено ООО «ДЦ Центральный»
Пресс-конференция и презентация нового центра
Фото предоставлено ООО «ДЦ Центральный»
С презентацией выступает генеральный директор ДЦ «Центральный» Алексей Сугак
Фото предоставлено ООО «ДЦ Центральный»
Главный момент церемонии — торжественное перерезание ленточки
Фото предоставлено ООО «ДЦ Центральный»
Какой праздник без развлекательной программы
Фото предоставлено ООО «ДЦ Центральный»
Коллективное фото сотрудников ДЦ «Центральный» и руководителей компании Hyundai Truck & Bus
Фото предоставлено ООО «ДЦ Центральный»

ДЦ «Центральный»
Адрес: Красноярск, пр. Котельникова 9б, стр.1
тел. (391) 245-88-15
www.hyundai-central.ru

Открытию шоу-рума Hyundai Truck & Bus предшествовало важное событие.

Открытию центра Hyundai Truck & Bus в Красноярске предшествовало важное событие. Со 2 октября техника Hyundai включена в программу льготного лизинга Минпромторга, по которой покупатели могут приобрести коммерческие автомобили со скидкой на первоначальный взнос. Теперь автомобили HD78 и HD65 благодаря субсидии от государства будут обходиться дешевле. По условиям программы, если авансовый платеж за машину составляет 30% от ее общей стоимости, то 10% из этой суммы покрывает субсидия, а покупатель платит только 20%.

В ДЦ «Центральный» клиентов ждет полный спектр сопутствующих приобретению автомобиля услуг, в том числе лизинг и страхование.

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