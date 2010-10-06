Красноярские дорожники готовы к зиме

Дорожные службы Красноярска готовы к работе в осенне-зимний период, сообщили в пресс-службе департамента горхозяйства городской администрации.

Для содержания улично-дорожной сети подготовлены 262 единицы собственной техники. Этой зимой МП «САТП» будет отвечать за уборку основных магистралей и сложных участков улично-дорожной сети, «ДРСП Ленинского района» и «ДРСП „Левобережное“» займутся уборкой остальных улиц города и межквартальных проездов, а сотрудники МП «УЗС» будут содержать пешеходные тротуары в скверах и парках. Площадь улично-дорожной сети Красноярска — 15 010 080 кв. м.

«По поручению главы города в этом году парк уборочных машин пополнился. В текущем году было приобретено 19 новых современных уборочных машин. 14 машин были куплены за счёт средств экономии городского бюджета и ещё 5 подарили городским предприятиям спонсоры. Среди новых машин есть как крупногабаритная техника, так и универсальные машины, которые очень помогут в уборке дорожек, парков и скверов. Вся техника российского производства и находится на гарантии», — отметил Игорь Титенков.

На каждом специализированном предприятии дополнительно заключаются договоры, которые позволят в случае необходимости привлекать для оказания услуг по содержанию улично-дорожной сети до 45 единиц дополнительной специализированной техники .

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Контролируют спецтехнику с помощью системы ГЛОНАСС. Датчиками укомплектован практически весь городской автопарк. Специалисты установили 200 видеокамер на наиболее сложных участках улично-дорожной сети. Они позволяют отслеживать изменение погодных условий и оценивать дорожную ситуацию на магистральных улицах города.

Для борьбы с гололедицей и снежным накатом заготовлен необходимый месячный запас противогололёдных материалов, закуплено 19 тонн песка, 849 тонн соли, 3 874 тонны песчано-щебеночной смеси, 330 тонн песчано-соляной смеси. В городе этой зимой организуют 8 специализированных площадок для временного складирования снега.

Полностью на «зимний режим» уборки предприятия перейдут к 15 октября. Однако часть техники уже переоборудована для работы в снег и гололёд.

«В случае ухудшения погоды предприятия готовы обеспечить усиленный круглосуточный режим работы. При понижении температур, снегопадах и гололеде на основных магистралях города будет выполняться патрульное прометание и подсыпка особо опасных участков. Основной задачей является ликвидация снежно-ледяных накатов на перекрестках, теплокамерах и остановках общественного транспорта. В первую очередь внимание будет уделено самым сложным участкам и основным городским магистралям с большим потоком общественного транспорта», — добавили в пресс-службе.

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