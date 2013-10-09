Топ-менеджера банка могут посадить на 10 лет за кражу миллионов с помощью умерших

В Нижнеингашском районе Красноярского края бывшего работника банка будут судить за хищение более 6 миллионов рублей.

Как рассказали Newslab.ru в пресс-службе краевой полиции, инцидент произошел в 2014 году в поселке Нижняя Пойма. На мошенничестве попался 32-летний экс-руководитель дополнительного офиса одного из банков. Он переводил деньги на банковские карты умерших и похищал средства. Для своих преступлений он использовал два банковских счета.

Максимальное наказание, которое грозит мужчине по совокупности преступлений, — лишение свободы на срок до 10 лет. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.