За три года на краевое здравоохранение направят более 200 млрд рублей

С 2018 по 2020 годы на краевую систему здравоохранения выделят более 200 млрд рублей. На минувшей неделе правительство Красноярского края утвердило государственную программу «Развитие здравоохранения».

Эти средства реализуют в рамках 9 подпрограмм, среди которых «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико—санитарной и паллиативной помощи и совершенствование системы лекарственного обеспечения», «Совершенствование оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи», «Развитие информатизации в здравоохранении», «Охрана здоровья матери и ребенка», «Кадровое обеспечение системы здравоохранения», «Развитие сельского здравоохранения» и другие.

«Консолидированный бюджет отраслевой программы в 2018-2020 годах составит более 200 млрд руб. Это самое финансовоёмкое направление, — подчеркнул и.о. министра здравоохранения Вадим Янин. — В числе важнейших показателей результативности программы: увеличение к 2020 году ожидаемой продолжительности жизни до 76 лет, снижение смертности населения от всех причин, снижение младенческой смертности».

Для достижения этих целей краевые власти намерены уделить особое внимание решению кадровых вопросов. И.о. министра также напомнил, что в крае принят закон о социальных выплатах студентам-целевикам и компенсации затрат на обучение в ординатуре. В соответствии с майскими указами президента РФ повышается уровень заработной платы — в 2018 году средняя зарплата врача по краю составит 76,8 тыс. рублей, а до конца 2020 года повысится до уровня 200 % от средней заработной платы по региону.

Кроме того, продолжится укрепление материально-технической базы медицинских учреждений. Например, объём краевой адресной инвестиционной программы (КАИП) за три года составит 9 млрд рублей (5,5 млрд — федеральные средства на подготовку к Универсиаде). За этот период планируется не только завершить строительные работы на объектах Универсиады — реконструировать краевую клиническую больницу и больницу скорой медицинской помощи, но и начать третий этап реконструкции и расширения онкологического диспансера.

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Предусмотрены средства на разработку проектов строительства поликлиники в селе Идринском и двух поликлиник для Красноярска.

Стоимость программы в 2018 году — 71,4 млрд рублей, из них средства краевого бюджета — около 34 млрд рублей. Капитальные расходы в 2018 году составят более 700 млн рублей. Средства направят на ремонты краевых учреждений, обновление медицинского оборудования. В планах будущего года — покупка автомобилей скорой медицинской помощи для районных больниц, в том числе и для территорий Крайнего Севера.

В 2018 году в территориях края возведут 15 фельдшерско-акушерских пунктов, приобретут здание под участковую больницу в Мотыгинском районе и построят модульную станцию скорой помощи в Минусинске.