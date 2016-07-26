Минздрав предложил не оплачивать больничные родителям, отказавшимся прививать детей

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала, как министерство планирует бороться с родителями, отказавшимися от вакцинации детей. Об этом сообщило издание ТАСС.

Министр объяснила, что в последнее время участились случаи отказа родителей от вакцинации детей. Вероника Скворцова рассказала, что сейчас идут переговоры с Фондом социального страхования, чтобы у врачей появилась возможность воздействия на отказников.

«Скажем, если ребенок заболевает по вашей вине, вы отказались от его вакцинации, может быть, имеет смысл, чтобы больничный лист вам оплачивался не так, как всем остальным», — отметила министр.

Уполномоченный по правам детей при президенте России Анна Кузнецова отреагировала на это предложение, выразив надежду, что законопроект не примут.

«Понимаю стремление Минздрава усилить профилактику заболеваний, но не могу согласиться с инициативой „наказывать“ родителей непривитых детей неоплаченным больничным. В конечном итоге, пострадают вновь дети — не получат должного ухода, если родитель решится остаться на работе, а не сидеть со своим сыном или дочкой», — написала омбудсмен на своей странице в Facebook.

Анна Кузнецова отметила, что такое решение может спровоцировать недовольство тех родителей, дети которых получили прививку, но все равно заболели. Кроме этого, ей не очень понятен механизм определения вины родителей в заболевании ребенка и выразила опасения, что такая мера приведет к тому, что многие будут тянуть с обращением к врачам. В результате этого снова будут страдать дети.