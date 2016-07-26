Одного из самых опытных борцов с красноярской киберпреступностью отправили в отставку

Начальник бюро специальных технических мероприятий ГУ МВД России по Красноярскому краю Анатолий Савельев ушел в отставку в связи с достижением пенсионного возраста.

Как рассказали Newslab.ru в пресс-службе краевой полиции, Савельев проработал в органах внутренних дел более 30 лет — с 1984 года. Коллеги называют его одним из самых опытных сотрудников краевой полиции. С 2007 года он руководил бюро специальных технических мероприятий. Это подразделение МВД, одним из направлений деятельности которого является борьба с преступлениями в сфере компьютерных технологий. К сфере компетенции бюро относится борьба с незаконным распространением и специальных технических средств, мошенничеством в области электронных платежей, терроризмом, разжиганием национальной розни, детской порнографией в интернете. В состав бюро также входит Управление «К», которое расследует преступления в сфере информационных технологий.

Накануне глава краевой полиции Александр Речицкий поблагодарил Анатолия Савельева за службу и вручил государственную награду — медаль «За отличие в охране общественного порядка». В скором времени Речицкий назначит нового начальника на освободившуюся должность.