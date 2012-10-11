Юлия Ганусова предложила красноярцам ездить с большим количеством пересадок

В эти минуты в горсовете Красноярска конкурсная комиссия отбирает кандидатов на пост главы города. Из десяти претендентов она должна выбрать минимум двух человек. А уже 24 октября сессия Горсовета выберет из них нового мэра.
В своей презентации Юлия Ганусова сделала ставку на системное и комплексное развитие.
О стратегии:
У Красноярска сегодня нет рабочего плана стратегического развития, а реактивный метод управления не применим для крупных городов. Поэтому первоначально нужно сформулировать видение будущего города. В ряду прочего это необходимо, чтобы максимально вовлечь красноярцев в процессы развития, потому что именно они являются собственниками города.
Об образовании:
Необходимо улучшить качество образования в Красноярске. На сегодня это особый вызов для власти — старые модели уже не работают. Необходим разворот в сторону практики, в результате чего образование должно выйти за рамки школы.
О качестве транспортного обслуживания:
Общественный транспорт — это камень преткновения для Красноярска. Его текущее состояние влияет, в том числе и негативно, на множество параметров. Как результат: сеть работает неэффективно. Необходимо отходить от маршрутов, проходящих через весь город, отдавая предпочтение проезду с пересадками.
О малом и среднем бизнесе:
Малый и средний бизнес должен стать основой экономики Красноярска. Однако сегодня это не так. Меры господдержки сейчас работают только в поддерживающем режиме — это очень вредно в ситуации зачаточного состояния бизнеса, ведь приводит к росту коррупции и нарушению конкуренции. Эта система должна стать стимулирующей.
О роли мэра:
Мэр не должен знать, где построить развязку и где заделать яму на дороге, — он должен быть организатором. Для меня главное — обеспечить комфорт жизни, а не число жителей Красноярска.