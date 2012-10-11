Юлия Ганусова предложила красноярцам ездить с большим количеством пересадок

В эти минуты в горсовете Красноярска конкурсная комиссия отбирает кандидатов на пост главы города. Из десяти претендентов она должна выбрать минимум двух человек. А уже 24 октября сессия Горсовета выберет из них нового мэра.

В своей презентации Юлия Ганусова сделала ставку на системное и комплексное развитие.

О стратегии:

У Красноярска сегодня нет рабочего плана стратегического развития, а реактивный метод управления не применим для крупных городов. Поэтому первоначально нужно сформулировать видение будущего города. В ряду прочего это необходимо, чтобы максимально вовлечь красноярцев в процессы развития, потому что именно они являются собственниками города.

Об образовании:

Необходимо улучшить качество образования в Красноярске. На сегодня это особый вызов для власти — старые модели уже не работают. Необходим разворот в сторону практики, в результате чего образование должно выйти за рамки школы.

О качестве транспортного обслуживания:

Общественный транспорт — это камень преткновения для Красноярска. Его текущее состояние влияет, в том числе и негативно, на множество параметров. Как результат: сеть работает неэффективно. Необходимо отходить от маршрутов, проходящих через весь город, отдавая предпочтение проезду с пересадками.

О малом и среднем бизнесе:

Малый и средний бизнес должен стать основой экономики Красноярска. Однако сегодня это не так. Меры господдержки сейчас работают только в поддерживающем режиме — это очень вредно в ситуации зачаточного состояния бизнеса, ведь приводит к росту коррупции и нарушению конкуренции. Эта система должна стать стимулирующей.

О роли мэра:

Мэр не должен знать, где построить развязку и где заделать яму на дороге, — он должен быть организатором. Для меня главное — обеспечить комфорт жизни, а не число жителей Красноярска.