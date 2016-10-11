Претендент на пост мэра Красноярска Андрей Худоногов хочет привлечь туристов следами неизвестных цивилизаций

В эти минуты в горсовете Красноярска конкурсная комиссия отбирает кандидатов на пост главы города. Из десяти претендентов она должна выбрать минимум двух человек. А уже 24 октября сессия Горсовета выберет из них нового главу города.

Очередной кандидат в мэры Красноярска Андрей Худоногов уверен, что туризм может стать серьезным источником доходов бюджета города.

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Кто в Красноярске хозяин?

Об управлении городом:

Красноярску нужны механизмы поступательного развития. Роль людей в этом процессе должна быть сведена к минимуму. Только в этом случае можно избавиться от коррупции, которая выступает серьезным сдерживающим фактором.

О малом бизнесе:

О поддержке малого бизнеса за эти годы говорили очень много. Но пора уже переходить к делу. Необходимо увеличить число инновационных проектов доведенных до промышленного уровня. Причем именно в городе, потому что сегодня потенциал уходит из города в другие территории.

О тарифах:

Сегодня предприниматель, едва включая рубильник, начинает нести убытки. Результат: бизнесмены выводят свои предприятия в другие города, где тарифные условия лучше. Чтобы исправить ситуацию тарифы для предпринимателей должны быть снижены. Если власть не может справиться с ресурсоснабжающими организациями, то нужно искать новые способы решения проблемы. Например, построить новый источник электро- и теплоснабжения.

О туризме:

Красноярску нужны идеи для создания мирового туристического бренда для города. У нас есть большой потенциал, который нужно использовать. На территории края найдены следы доисторических цивилизаций, которые не упоминаются ни в одном учебнике — они вполне могут стать таким брендом и поставить Красноярск в один ряд с мировыми туристическими столицами.

Об ответственности чиновников:

Руководители департаментов и направлений должны нести персональную ответственность за результаты по своим направлениям. Сегодня этот принцип не реализуется, из-за чего город несет прямые убытки.

К выступлению готовится Татьяна Панкрац.