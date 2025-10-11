Претендент на пост мэра Владимир Владимиров пообещал сделать ставку на молодежь

В эти минуты в горсовете Красноярска конкурсная комиссия определяет кандидатов на пост главы города. Из десяти претендентов она должна выбрать как минимум двух человек. А уже 24 октября сессия Горсовета выберет из них нового мэра.

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Очередной кандидат на пост мэра Владимир Владимиров заявил, что, готовя свою программу, он ориентировался на политику мэра Москвы Сергея Собянина и президента РФ Владимира Путина.

О полномочиях:

Руководители районов города очень часто не хотят решать проблемы своих территорий, ссылаясь на то, что у них нет полномочий и денег. Нужно им их расширить, чтобы появились рычаги развития.

О молодежи:

Во власть нужно активно привлекать молодежь — тех, кому сейчас до 30 лет — и уже с ними работать. Также необходимо устранить управление молодежной политики, передав его полномочия управлению спорта и туризма.

О правах предпринимателей:

Предприниматели Красноярска нуждаются в защите. На краевом уровне сегодня есть человек, ответственный за это. Но особых результатов его работы я не вижу. Поэтому стоит создать соответствующий отдел или должность при администрации города.

О роли горожан:

Необходимо вовлекать горожан в жизнь Красноярска. Для этого нужно объявлять конкурсы волонтеров, социальных проектов и т. п. Награждать победителей, чтобы у них был стимул участвовать в развитии города.