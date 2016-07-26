В Красноярске выбрали кандидатов в мэры

Конкурсная комиссия по выборам кандидатов на пост главы Красноярска закончила свою работу.

Материалы по теме Квиз: Мэр всем голова Кто в Красноярске хозяин?

Чиновники и депутаты, входящие в нее, выставили оценки всем кандидатам и обсудили их дальнейшую судьбу в этом качестве. Всего каждый кандидат мог получить максимум 1900 баллов (программа оценивалась по 19 показателям по 10 баллов за каждый).

Итоговые баллы распределились следующим образом (по убыванию):

Таким образом, борьбу за кресло мэра продолжат Сергей Еремин, Владислав Логинов, Эдхам Акбулатов и Владимир Егоров.

Они-то и предстанут перед сессией горсовета, которая определит будущего главу города. Произойдет это 24 октября 2017 года.