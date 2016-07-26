>
>
В Красноярске выбрали кандидатов в мэры
Новости
/
Политика
,
В Красноярском крае

В Красноярске выбрали кандидатов в мэры

11 октября 20:21
90

Конкурсная комиссия по выборам кандидатов на пост главы Красноярска закончила свою работу.

Материалы по теме
Квиз: Мэр всем голова
Кто в Красноярске хозяин?

Чиновники и депутаты, входящие в нее, выставили оценки всем кандидатам и обсудили их дальнейшую судьбу в этом качестве. Всего каждый кандидат мог получить максимум 1900 баллов (программа оценивалась по 19 показателям по 10 баллов за каждый).

Итоговые баллы распределились следующим образом (по убыванию):

Таким образом, борьбу за кресло мэра продолжат Сергей Еремин, Владислав Логинов, Эдхам Акбулатов и Владимир Егоров.

Они-то и предстанут перед сессией горсовета, которая определит будущего главу города. Произойдет это 24 октября 2017 года.

Еремин Сергей Васильевич
Еремин Сергей Васильевич
И.о. министра транспорта Красноярского края
Логинов Владислав Анатольевич
Логинов Владислав Анатольевич
Глава администрации Советского района Красноярска
Егоров Владимир Владимирович
Егоров Владимир Владимирович
Депутат Горсовета Красноярска, генеральный директор ОАО «Сибиряк»
Владимиров Владимир Владимирович
Владимиров Владимир Владимирович
Депутат Горсовета Красноярска

Ссылки по теме:
Рекомендуем почитать