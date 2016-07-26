В Красноярске выбрали кандидатов в мэры

Конкурсная комиссия по выборам кандидатов на пост главы Красноярска закончила свою работу.
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Чиновники и депутаты, входящие в нее, выставили оценки всем кандидатам и обсудили их дальнейшую судьбу в этом качестве. Всего каждый кандидат мог получить максимум 1900 баллов (программа оценивалась по 19 показателям по 10 баллов за каждый).
Итоговые баллы распределились следующим образом (по убыванию):
- Сергей Еремин -1799
- Владислав Логинов -1739
- Эдхам Акбулатов -1729
- Владимир Егоров -1688
- Владимир Владимиров -1056
- Александр Южанников -957
- Юлия Ганусова -955
- Татьяна Панкрац -838
- Андрей Худоногов -725
- Юрий Тяжельников - 634
Таким образом, борьбу за кресло мэра продолжат Сергей Еремин, Владислав Логинов, Эдхам Акбулатов и Владимир Егоров.
Они-то и предстанут перед сессией горсовета, которая определит будущего главу города. Произойдет это 24 октября 2017 года.
И.о. министра транспорта Красноярского края
Глава администрации Советского района Красноярска
Мэр Красноярска
Депутат Горсовета Красноярска, генеральный директор ОАО «Сибиряк»
Депутат Горсовета Красноярска
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