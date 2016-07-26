Новые камеры на дорогах и спектакль от TODES: четверг в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске в четверг.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в четверг в Красноярске ожидается облачность и небольшие осадки. Температура воздуха днём составит 2°C. 3ападный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.

В 10:00 в МВДЦ «Сибирь» открывается выставка «itCOM — Информационные технологии. Телекоммуникации» (18+). На выставке можно будет ознакомиться с новыми решениями в IT-отрасли и теле- и радиокоммуникации.

Материалы по теме Рассекречены места в Красноярске, где установят новые камеры фиксации нарушений ПДД

В 11:00 в Красноярске расскажут о начале тестовой эксплуатации новых камер фиксации нарушений ПДД. Новые приборы установлены на 18 перекрёстках и семи линейных объектах. В настоящий момент все приборы установлены и подключены к защищенным каналам связи, что позволяет начать тестирование приборов. Официальный запуск системы запланирован на ноябрь. Подробнее читайте на Newslab.ru.

В 12:00 Эдхам Акбулатов проинспектирует ход реконструкции улицы Караульной. Эта магистраль призвана организовать альтернативные маршруты движения и при этом снизить экологическую нагрузку на центр города. Подробнее читайте на Newslab.ru.

В 16:00 юных красноярцев ждут в детском кинотеатре Мечта на бесплатном мастер-классе по сказкотреапии «Путешествие в страну сказок» (0+).

В Гранд холл Сибирь с танцевальным спектаклем «И приснится же такое» выступит шоу-балет «TODES» (6+). Начало в 19:00.

В 20:00 красноярцев приглашают в The MODS bar на юмористическое шоу «Добрый вечер» (18+). Резиденты шоу — участники проектов «Comedy Баттл» и «Не спать» на канале ТНТ. «Добрый вечер» — шоу для любителей хорошего юмора и тех, кто следит за интересными событиями в жизни города.