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Депутаты проверили качество медицины в районах края
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Депутаты проверили качество медицины в районах края

12 октября 16:02
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Депутаты Законодательного Собрания края провели выездное совещания в нескольких районах региона. Народные избранники вместе с представителями муниципалитетов обсудили качество оказания первичной медицинской помощи.

В поликлиники Новоселовской центральной районной больницы главврач Сергей Злотников рассказал депутатам о том, как организована медицинская помощь населению района. Ежегодно в Новоселовской ЦРБ лечится 2 800 стационарных пациентов, производится 300-350 операций, появляется на свет 140 новорожденных. Посещений к различным специалистам амбулаторно-поликлинического звена насчитывается 149 тысяч, проводится более 320 тысяч диагностических исследований и лечебных манипуляций.

Предметом особой гордости медиков является хорошо оснащенный современный травматологический центр, который позволяет оказывать неотложную квалифицированную помощь людям, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Подготовке медицинских работников из местных, новоселовских выпускников и закреплению специалистов здесь уделяют особое внимание. В больницу после окончания вуза по договорам целевой подготовки должны прийти семь специалистов. Кроме того, с целью закрепления докторов на периферии для них за счет бюджета района приобретается жилье.

Заместитель председателя комитета по охране здоровья и социальной политике Вера Оськина после осмотра больницы рассказала о целях поездки депутатов Законодательного Собрания и народных избранников из нескольких районов края:

«Мы хотим сравнить то, что видим на бумаге, в отчетах, и то, что есть в реальности. Сейчас мы планируем краевой бюджет на 2018 год и последующие 2019–2020 годы. Для того чтобы учесть какие-то нюансы, мы и запланировали это выездное заседание».

В Краснотуранском районе делегация ознакомилась с работой Беллыкской участковой больницы. У небольшого медучреждения, расположенного в старом неприспособленном здании, накопилось много проблем. Во врачебной амбулатории села Селиваниха пришедшие на прием пациенты и заведующий амбулаторией Валентин Чупин попросили депутатов и представителя профильного министерства обратить внимание на то, что здание старое, в коридорах и в самой больнице очень тесно, при этом население на обслуживаемой территории растет, и в перспективе оно будет увеличиваться.

Депутаты Законодательного Собрания посетили поликлиники и больницы в населенных пунктах региона
Фото: пресс-служба Законодательного Собрания края/ С . Тюльберова
Илья Зайцев с местной жительницей
Фото: пресс-служба Законодательного Собрания края/ С . Тюльберова
Вера Оськина и Илья Зайцев на встрече с медиками
Фото: пресс-служба Законодательного Собрания края/ С . Тюльберова

Далее парламентарии посетили Шушенскую районную больницу. Прямо в коридорах, заполненных пациентами, заместитель министра и депутаты давали руководству учреждения рекомендации по организации работы поликлиники. Из больницы делегация отправилась на заседание секции Координационного совета с участием депутатов Законодательного Собрания.

По мнению председателя енисейского Горсовета и главврача районной больницы Владимира Арутюняна, состояние здравоохранения на местах во многом зависит от того, как выстраиваются отношения руководителей учреждения здравоохранения и местной власти: «Администрация всегда помогает в плане жилья, решения социальных вопросов. Чем плотнее главный врач взаимодействует с районной властью, тем лучше результат», — отметил он.

Председатель Шарыповского районного совета депутатов и заведуюшая амбулаторией в селе Холмогорское Татьяна Варжинская в ходе заседания рассказала: «Посмотрев несколько медицинских учреждений, могу сказать, что не место красит человека, а человек — место. В новоселовской больнице чувствуется, что врачи серьезно, профессионально подходят ко всем проблемам, а вот в некоторых других хотелось сказать, что нужно и самим приложить усилия, чтобы привести все в соответствующий вид».

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С основным докладом выступил и.о. заместителя министра здравоохранения Дмитрий Попов. Он рассказал о проблемах здравоохранения края, и о его успехах. К примеру, достигнут наименьший за всю историю Красноярского края показатель уровня смертности населения. Это снижение достигнуто за счет современных технологий в медицине.

Говорил заместитель министра и о проблемах онкологии — край по этому показателю входит в число неблагополучных в России. Основная проблема — выявление заболевания на поздних стадиях. В связи с этим меняются принципы организации помощи таким больным для того, чтобы ускорить постановку диагноза и перейти к лечению.

Докладчик подробно рассказал и о решении кадровых проблем в здравоохранении. Он отметил, что в нынешнем году в крае принято два закона, которые позволяют будущим врачам компенсировать затраты на обучение в ординатуре, а также получать средства для аренды жилья приглашенным на работу специалистам, в первую очередь участковым педиатрам.

Подводя итог заседания депутат Илья Зайцев отметил, что все предложения и замечания лягут в основу проекта решения профильного комитета.

«Нужно честно признать, что мы не сможем найти средства, чтобы решить все вопросы с капитальным ремонтом учреждений первичной медицинской помощи. Необходим план, перспективы. Приоритеты должны быть понятны. Все это должно быть абсолютно прозрачно», — подчеркнул он.

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Депутат Вера Оськина акцентировала внимание на том, что первичное звено при оказании медицинской помощи — самое ответственное. Именно поэтому столько внимания комитет по охране здоровья и социальной политике уделяет этой теме. «Это был полезный разговор и для главных врачей, и для глав территорий, и для жителей. Они почувствовали внимание к этой проблеме и депутатов Законодательного Собрания края, и представителей секции Координационного совета, и знают, что этот разговор продолжится на съезде депутатов края».

Оськина Вера Егоровна
Оськина Вера Егоровна
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края
Зайцев Илья Александрович
Зайцев Илья Александрович
Депутат Заксобрания Красноярского края, ведущий ТВК

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