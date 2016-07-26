Депутаты проверили качество медицины в районах края

Депутаты Законодательного Собрания края провели выездное совещания в нескольких районах региона. Народные избранники вместе с представителями муниципалитетов обсудили качество оказания первичной медицинской помощи.

В поликлиники Новоселовской центральной районной больницы главврач Сергей Злотников рассказал депутатам о том, как организована медицинская помощь населению района. Ежегодно в Новоселовской ЦРБ лечится 2 800 стационарных пациентов, производится 300-350 операций, появляется на свет 140 новорожденных. Посещений к различным специалистам амбулаторно-поликлинического звена насчитывается 149 тысяч, проводится более 320 тысяч диагностических исследований и лечебных манипуляций.

Предметом особой гордости медиков является хорошо оснащенный современный травматологический центр, который позволяет оказывать неотложную квалифицированную помощь людям, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Подготовке медицинских работников из местных, новоселовских выпускников и закреплению специалистов здесь уделяют особое внимание. В больницу после окончания вуза по договорам целевой подготовки должны прийти семь специалистов. Кроме того, с целью закрепления докторов на периферии для них за счет бюджета района приобретается жилье.

Заместитель председателя комитета по охране здоровья и социальной политике Вера Оськина после осмотра больницы рассказала о целях поездки депутатов Законодательного Собрания и народных избранников из нескольких районов края:

«Мы хотим сравнить то, что видим на бумаге, в отчетах, и то, что есть в реальности. Сейчас мы планируем краевой бюджет на 2018 год и последующие 2019–2020 годы. Для того чтобы учесть какие-то нюансы, мы и запланировали это выездное заседание».

В Краснотуранском районе делегация ознакомилась с работой Беллыкской участковой больницы. У небольшого медучреждения, расположенного в старом неприспособленном здании, накопилось много проблем. Во врачебной амбулатории села Селиваниха пришедшие на прием пациенты и заведующий амбулаторией Валентин Чупин попросили депутатов и представителя профильного министерства обратить внимание на то, что здание старое, в коридорах и в самой больнице очень тесно, при этом население на обслуживаемой территории растет, и в перспективе оно будет увеличиваться.

Далее парламентарии посетили Шушенскую районную больницу. Прямо в коридорах, заполненных пациентами, заместитель министра и депутаты давали руководству учреждения рекомендации по организации работы поликлиники. Из больницы делегация отправилась на заседание секции Координационного совета с участием депутатов Законодательного Собрания.

По мнению председателя енисейского Горсовета и главврача районной больницы Владимира Арутюняна, состояние здравоохранения на местах во многом зависит от того, как выстраиваются отношения руководителей учреждения здравоохранения и местной власти: «Администрация всегда помогает в плане жилья, решения социальных вопросов. Чем плотнее главный врач взаимодействует с районной властью, тем лучше результат», — отметил он.

Председатель Шарыповского районного совета депутатов и заведуюшая амбулаторией в селе Холмогорское Татьяна Варжинская в ходе заседания рассказала: «Посмотрев несколько медицинских учреждений, могу сказать, что не место красит человека, а человек — место. В новоселовской больнице чувствуется, что врачи серьезно, профессионально подходят ко всем проблемам, а вот в некоторых других хотелось сказать, что нужно и самим приложить усилия, чтобы привести все в соответствующий вид».

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С основным докладом выступил и.о. заместителя министра здравоохранения Дмитрий Попов. Он рассказал о проблемах здравоохранения края, и о его успехах. К примеру, достигнут наименьший за всю историю Красноярского края показатель уровня смертности населения. Это снижение достигнуто за счет современных технологий в медицине.

Говорил заместитель министра и о проблемах онкологии — край по этому показателю входит в число неблагополучных в России. Основная проблема — выявление заболевания на поздних стадиях. В связи с этим меняются принципы организации помощи таким больным для того, чтобы ускорить постановку диагноза и перейти к лечению.

Докладчик подробно рассказал и о решении кадровых проблем в здравоохранении. Он отметил, что в нынешнем году в крае принято два закона, которые позволяют будущим врачам компенсировать затраты на обучение в ординатуре, а также получать средства для аренды жилья приглашенным на работу специалистам, в первую очередь участковым педиатрам.

Подводя итог заседания депутат Илья Зайцев отметил, что все предложения и замечания лягут в основу проекта решения профильного комитета.

«Нужно честно признать, что мы не сможем найти средства, чтобы решить все вопросы с капитальным ремонтом учреждений первичной медицинской помощи. Необходим план, перспективы. Приоритеты должны быть понятны. Все это должно быть абсолютно прозрачно», — подчеркнул он.

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Депутат Вера Оськина акцентировала внимание на том, что первичное звено при оказании медицинской помощи — самое ответственное. Именно поэтому столько внимания комитет по охране здоровья и социальной политике уделяет этой теме. «Это был полезный разговор и для главных врачей, и для глав территорий, и для жителей. Они почувствовали внимание к этой проблеме и депутатов Законодательного Собрания края, и представителей секции Координационного совета, и знают, что этот разговор продолжится на съезде депутатов края».