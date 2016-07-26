Блокчейн для народа и страшные истории на Столбах: пятница 13-ое в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске в пятницу.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в пятницу в Красноярске ожидается облачность и небольшие осадки. Температура воздуха днём составит 2°C. 3ападный ветер будет дуть со скоростью 1 м/с.

Материалы по теме Биткоин: что это и для чего он нужен? Выяснили, зачем криптовалюта обычным людям

В МВДЦ «Сибирь» пройдет первый Сибирский Blockchain форум на тему «Путь биткойна: от майнинга к новому Google». Российские и зарубежные спикеры расскажут о перспективах блокчейн-экономики и новых возможностях, открывающихся для бизнеса и о том, что все это значит для простых людей. Начало в 13:00.

В 15:00 в Красноярске начнется матч первого тура европейского турнира Кубок Вызова между красноярской командой «Енисей-СТМ» и французским регбийным клубом «Уньон Бордо-Бегль» (0+). Матч пройдет на стадионе «Красный Яр».

В 18:00 красноярцев приглашают отправиться на экскурсию «Пятница 13-е» в заповедник Столбы (14+). Вместе с опытным экскурсоводом участники будут гулять по змеиному логу до скалы «Чёртов палец» и слушать страшные истории. Сбор на остановке «Турбаза». Запись по тел. 271-08-08.

В большом зале Филармонии выступит ансамбль танца Сибири (6+). В программе концерта классические постановки М.С. Годенко. Начало в 19:00.

Хоккейный клуб «Сокол» проведет домашний матч в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги (6+). На льду «Арены.Север» красноярская команда сыграет с некогда легендарным клубом «Химик» из Воскресенска. Начало в 19:00.

В 21:00 в малом зале Филармонии начнется «Страшная сказка на ночь для взрослых» (16+). Вниманию зрителей будет представлена литературно-музыкальная композиция по мотивам произведения Гоголя Николая Васильевича «ВИЙ».