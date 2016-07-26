Красноярца задержали за распространение порнографии с несовершеннолетними

В Красноярске сотрудники полиции задержали молодого мужчину за распространение порнографии с несовершеннолетними.
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Как рассказали в пресс-службе полиции Newslab.ru, 26-летний красноярец при помощи персонального компьютера выкладывал в интернет видеозаписи.
Молодого мужчину задержали накануне, 12 октября. В ходе обыска у него в квартире изъяли ноутбук и маршрутизатор с материалами, содержащими запрещенные видео.
В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.
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