Красноярский лже-гинеколог по интернету «консультировал» подростков

Красноярец через соцсети развращал подростков, представляясь им врачом-гинекологом. Об этом сообщили в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

По версии следствия, с апреля 2016 года по февраль текущего, 23-летний житель Красноярска вступал в переписку с девочками-подростками через социальную сеть «ВКонтакте». Мужчина представлялся им врачом-гинекологом или маммологом и предлагал «проконсультировать».

«С целью дачи рекомендаций или советов он просил несовершеннолетних выслать ему свои фотографии интимного содержания, а также вел с ними переписку на подобного рода темы, нарушая тем самым их нормальное сексуальное развитие», — отметили в следственном управлении.

Следователи сумели найти семь девочек в возрасте от 11 до 16 лет, которым «врач» давал консультации. Они проживают в разных регионах России.

Мужчина свою вину не отрицает. Комплексная психологическая судебная экспертиза подтвердила, что он осознает характер своих действий. В отношении мужчины возбудили уголовные дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 135 (совершение развратных действий без применения насилия) и п. б ч. 4 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера совершенные в отношении лиц, не достигших 14 и 16-летнего возраста). Расследование уголовного дела продолжается.