Разговоры «Квартета И» и «Алиsа»: понедельник в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске в понедельник.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в понедельник в Красноярске ожидается переменная облачность и небольшие осадки. Температура воздуха днём составит 9°C. Южный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.

С 10:00 красноярцев рады видеть в Доме офицеров на выставке «Сибиряки. Созвездие имен» (6+). Живопись у красноярцев сразу ассоциируется с личностью Андрея Поздеева. На выставке можно будет расширить свой кругозор и узнать о других талантливых художниках и мастерах из Красноярского края, а также познакомиться с их работами.

В большом зале Филармонии «Квартет И» представит красноярцам спектакль «Разговоры мужчин среднего возраста о женщинах, кино и алюминиевых вилках» (18+). Главный вопрос, на который попытаются ответить артисты во время спектакля: что волнует мужчин среднего возраста? Зрители услышат рассуждения о женщинах, карьере, деньгах, шоу-бизнесе и зависти к более удачливым коллегам. Начало в 19:00.

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В 19:00 на сцену малого зала Филармонии выйдет одна из лучших джазовых певиц Америки — Шарон Кларк (6+). В программе нашумевшие саундтреки из кинофильмов о Джеймсе Бонде.

В ТЮЗе покажут знаменитую сказку Льюиса Кэрролла «Алиsа» (6+). «Алиsа» — это пластический спектакль, в котором нет слов, зато много удивительных визуальных эффектов, оригинальной музыки и танцев. Начало в 19:00.