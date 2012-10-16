На Енисее ищут таинственно пропавшего рыбака

В Татышевской протоке утонул молодой рыбак. Его поисками занимаются специалисты краевого учреждения «Спасатель».

Сообщение о несчастном случае на воде поступило в субботу днем. Лодка, в которой находился 36-летний мужчина, неожиданно перевернулась в Татышевской протоке, на участке от ТРЦ «Июнь» до разрушенного моста. Выплыть на берег рыбак не сумел. На место почти сразу вызвали спасателей. Водолазные спуски не дали результата — тело не нашли ни в субботу, ни в воскресенье. Берега обследуют родственники и друзья мужчины.

Волонтеры общественной организации «Поиск пропавших детей — Красноярск» рассказали, что красноярец рыбачил вместе с другом. Их лодки находились все время рядом, но мужчина утверждает, что ничего не видел. Очевидцев происшествия, которые могли бы помочь выяснить обстоятельства гибели мужчины, просят связаться с волонтерами по телефону 8-950-996-60-66.

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