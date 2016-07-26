Пропавшую после ДТП пенсионерку нашли мертвой под Красноярском

Пропавшая 30 сентября в Красноярске пенсионерка Анна Лебедева найдена мертвой. Об этом сообщили в общественной организации «Поиск пропавших детей — Красноярск». Напомним, 77-летнюю женщину сбил автомобиль на улице Кутузова, после чего ее осмотрели врачи и отпустили. Домой пенсионерка не вернулась, волонтеры и родственники искали ее сутки.

Как рассказала руководитель общественной организации Оксана Василишина, тело женщины было найдено около железнодорожной станции, предположительно, ее сбил поезд.

В пресс-службе Красноярской железной дороги подтвердили, что пожилую красноярку действительно сбил поезд. Это случилось 1 октября в Березовском районе, около остановочного пункта «Сухой». О происшествии сообщил машинист поезда дальнего сообщения «Челябинск — Чита», который допустил наезд на пожилую женщину.

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«Машинист заметил пенсионерку и применил экстренное торможение, но расстояние было слишком маленьким, и поезд не успел остановиться. О происшествии сообщили в правоохранительные органы», — рассказала корреспонденту Newslab.ru представитель Красноярской железной дороги Ольга Гацко.

В транспортной прокуратуре рассказали, что предварительной причиной происшествия стала личная неосторожность женщины: «Проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства».