РУСАЛ поделился опытом внедрения наилучших доступных технологий

Представители компании РУСАЛ приняли активное участие в VI Экологической конференции «Охрана окружающей среды и промышленная деятельность на Севере».
Организаторами форума выступили компания «Норникель», Сибирский федеральный университет и АНО «Научно-исследовательский институт проблем экологии». На площадках форума поднимались вопросы изменения природоохранного законодательства и внедрения наилучших доступных технологий с целью снижения негативного влияния на экологию.
По словам Дмитрия Скобелёва, директора ФГАУ «Научно-исследовательский институт «Центр экологической промышленной политики», крупные промышленные компании не только внедряют новые технологии, совершенствуют существующие производства, но и в значительной степени помогают создать новую нормативно-правовую базу, регулирующую экологическую деятельность предприятий.
«Перед нами сегодня стоит задача создания нового облика природоохранного законодательства. Очень важно участие крупных промышленных компаний, как РУСАЛ и „Норникель“, которые вносят конструктивный вклад в идеологию перехода к новому законодательству», — сказал в рамках круглого стола форума Дмитрий Скобелёв.
С докладами об экологическом регулировании в условиях изменяющегося законодательства и стимулировании внедрения наилучших доступных технологий выступил Иван Ребрик, директор департамента по экологии, охране труда и промышленной безопасности ОК РУСАЛ.
По его словам, у РУСАЛа значительный опыт разработки и внедрения собственных технологий. Например, технология производства алюминия на КрАЗе включена в «Справочник наилучших доступных технологий «Производство Алюминия», утвержденный приказом Росстандарта. «Экологический Содерберг» является собственной разработкой красноярских специалистов Инженерно-технологического центра РУСАЛа.
Перевод электролизёров КрАЗа на экологическую технологию производства осуществляется в рамках программы модернизации завода. За последние три года инвестиции в этот проект составили более 3 млрд рублей. Сегодня на технологию «Экологический Содерберг» переведено более 60 % мощностей предприятия. Закончить этот этап модернизации РУСАЛ планирует к концу 2018 года.
По словам Ивана Ребрика, промышленные компании сегодня являются прогрессивной частью российского общества и помимо задач формулирования законодательных норм в сфере природопользования, стимулирования перехода к наилучшим доступным технологиям, гарантирующим экологический эффект, важно и формирование экологического сознания в обществе.
«Сегодня мы находимся в ситуации, где процесс снижения негативного воздействия промышленных предприятий идет при значительных неопределённостях законодательства, непонимании со стороны экономистов. Поэтому вопрос экологического образования крайне важен. Например, компания РУСАЛ обучила 42 тысячи сотрудников экологическим нормативам, природоохранному законодательству, а также ознакомила с ролью каждого специалиста в процессе снижения экологической нагрузки», — рассказал Иван Ребрик, директор Департамента по экологии, охране труда и промышленной безопасности ОК РУСАЛ.