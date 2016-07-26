РУСАЛ поделился опытом внедрения наилучших доступных технологий

Представители компании РУСАЛ приняли активное участие в VI Экологической конференции «Охрана окружающей среды и промышленная деятельность на Севере».

Организаторами форума выступили компания «Норникель», Сибирский федеральный университет и АНО «Научно-исследовательский институт проблем экологии». На площадках форума поднимались вопросы изменения природоохранного законодательства и внедрения наилучших доступных технологий с целью снижения негативного влияния на экологию.

По словам Дмитрия Скобелёва, директора ФГАУ «Научно-исследовательский институт «Центр экологической промышленной политики», крупные промышленные компании не только внедряют новые технологии, совершенствуют существующие производства, но и в значительной степени помогают создать новую нормативно-правовую базу, регулирующую экологическую деятельность предприятий.

«Перед нами сегодня стоит задача создания нового облика природоохранного законодательства. Очень важно участие крупных промышленных компаний, как РУСАЛ и „Норникель“, которые вносят конструктивный вклад в идеологию перехода к новому законодательству», — сказал в рамках круглого стола форума Дмитрий Скобелёв.

С докладами об экологическом регулировании в условиях изменяющегося законодательства и стимулировании внедрения наилучших доступных технологий выступил Иван Ребрик, директор департамента по экологии, охране труда и промышленной безопасности ОК РУСАЛ.

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По его словам, у РУСАЛа значительный опыт разработки и внедрения собственных технологий. Например, технология производства алюминия на КрАЗе включена в «Справочник наилучших доступных технологий «Производство Алюминия», утвержденный приказом Росстандарта. «Экологический Содерберг» является собственной разработкой красноярских специалистов Инженерно-технологического центра РУСАЛа.

Перевод электролизёров КрАЗа на экологическую технологию производства осуществляется в рамках программы модернизации завода. За последние три года инвестиции в этот проект составили более 3 млрд рублей. Сегодня на технологию «Экологический Содерберг» переведено более 60 % мощностей предприятия. Закончить этот этап модернизации РУСАЛ планирует к концу 2018 года.

По словам Ивана Ребрика, промышленные компании сегодня являются прогрессивной частью российского общества и помимо задач формулирования законодательных норм в сфере природопользования, стимулирования перехода к наилучшим доступным технологиям, гарантирующим экологический эффект, важно и формирование экологического сознания в обществе.