Красноярский таксист насмерть сбил человека

В красноярском микрорайоне Зеленая Роща произошло смертельное ДТП. Как сообщили очевидцы, автомобиль с символикой такси сбил пешехода около полуночи.

На фотографиях, сделанных свидетелями аварии, видно, что на машине наклеены опознавательные знаки сервиса заказа легкового и грузового транспорта «Максим».

Как рассказали в ГИБДД корреспонденту Newslab.ru, авария произошла на улице Металлургов, 1/3: «Водитель за рулем автомобиля Nissan Bluebird двигался по улице Металлургов, и на регулируемом пешеходном переходе на неустановленный сигнал светофора сбил мужчину».

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От полученных травм пешеход скончался на месте. Его личность не установлена, как и личность водителя автомобиля такси. Известно, что погибшему на вид около 40-45 лет.

В дорожной полиции добавили, что пока неизвестно, где именно сбитый мужчина переходил дорогу: по пешеходному переходу или рядом с ним. В настоящее время ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Обновлено 17 октября 2017 в 13:10: Пресс-секретарь сервиса «Максим» сообщил, что по факту происшествия они проводят внутреннюю проверку: «Последний заказ сервиса водитель выполнил 16 октября около 20:00. В момент происшествия он был не на заказе».