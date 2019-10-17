В центре Красноярска мужчина выпал из окна

На ул. Горького в Железнодорожном районе краевого центра мужчина выпал из окна жилого дома. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

Несчастный случай произошел сегодня около 14:00, на ул. Горького, 37. По словам очевидцев, мужчина упал с высоты 10 этажа. К приезду скорой помощи он был жив, но получил серьезные травмы.

В пресс-службе МУ МВД России «Красноярское» и ГСУ Следственного комитета по краю информацию о происшествии подтвердили, но пока никаких подробностей сообщить не смогли. На месте еще работают сотрудники, которым предстоит установить причины происшествия.