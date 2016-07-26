В России запретят курить у подъездов жилых домов

Минздрав России поддержал законопроект о запрете курить ближе 10 метров от входа в подъезды жилых домов. В отзыве министерства на этот документ говорится, что закон следует принять, уточнив, на какие именно помещения общего пользования распространяется действие проектируемой нормы.

Изменения в федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», вводящие запрет на курение на расстоянии 10 метров от подъездов жилых домов, внесли в Госдуму более года назад.

Борьба с курильщиками в России ведется с 2013 года, когда закон ввел запрет на курение в лифтах и подъезда, а с 2014 года запрещено курение в кафе и ресторанах.

За десять месяцев 2016 года в Красноярском крае за нарушения антитабачного законодательства жителей оштрафовали на 5 млн 46 тыс. рублей.