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Красноярские студенты делают бесплатные прически пенсионерам
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Красноярские студенты делают бесплатные прически пенсионерам

17 октября 11:06
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В Октябрьском районе Красноярска стартовала акция «Доброе сердце» для пенсионеров и инвалидов, сообщили в пресс-службе районной администрации.

Организаторы акции — Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Октябрьском районе с 2014 года помогают тем, кто не имеет возможности добраться до парикмахерской самостоятельно. Подстригают пенсионеров учащиеся средне-специальных учебных заведений и сотрудники районного центра социального обслуживания.

За время проведения акции на территории района уже сформировалась группа добровольцев, которые участвуют в ней систематически. Когда студенты приходят к пенсионерам, их уже узнают и тепло встречают, отмечают в пресс-службе.

«Всегда не просто находить общий язык с людьми пожилого возраста, а тем более с инвалидами, это как раз та группа, которая требует к себе особого внимания. Не всегда в таких акциях основным является оказание той или иной услуги. В первую очередь это бесценное общение и внимание для пенсионеров, возможность напомнить, что о них помнят и заботятся», — подчеркнула директор центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Ольга Пучковская.

Получить услугу парикмахера могут только пенсионеры и инвалиды, которые состоят на учете в отделении социального обслуживания на дому.

«До конца года мы планируем провести ещё несколько таких акций, попробуем привлечь к ней ещё больше волонтёров. Мы получаем много положительных отзывов. Люди с ограниченными возможностями здоровья, которые не могут выйти из дома, получают необходимую услугу, а подростки, приобретают практический опыт. Следующая акция состоится уже в ноябре», — отметил руководитель администрации Октябрьского района Владимир Мелехин.

Мелехин Владимир Анатольевич
Мелехин Владимир Анатольевич
Глава администрации Октябрьского района Красноярска

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