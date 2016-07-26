Красноярские студенты делают бесплатные прически пенсионерам

В Октябрьском районе Красноярска стартовала акция «Доброе сердце» для пенсионеров и инвалидов, сообщили в пресс-службе районной администрации.
Организаторы акции — Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Октябрьском районе с 2014 года помогают тем, кто не имеет возможности добраться до парикмахерской самостоятельно. Подстригают пенсионеров учащиеся средне-специальных учебных заведений и сотрудники районного центра социального обслуживания.
За время проведения акции на территории района уже сформировалась группа добровольцев, которые участвуют в ней систематически. Когда студенты приходят к пенсионерам, их уже узнают и тепло встречают, отмечают в пресс-службе.
«Всегда не просто находить общий язык с людьми пожилого возраста, а тем более с инвалидами, это как раз та группа, которая требует к себе особого внимания. Не всегда в таких акциях основным является оказание той или иной услуги. В первую очередь это бесценное общение и внимание для пенсионеров, возможность напомнить, что о них помнят и заботятся», — подчеркнула директор центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Ольга Пучковская.
Получить услугу парикмахера могут только пенсионеры и инвалиды, которые состоят на учете в отделении социального обслуживания на дому.
«До конца года мы планируем провести ещё несколько таких акций, попробуем привлечь к ней ещё больше волонтёров. Мы получаем много положительных отзывов. Люди с ограниченными возможностями здоровья, которые не могут выйти из дома, получают необходимую услугу, а подростки, приобретают практический опыт. Следующая акция состоится уже в ноябре», — отметил руководитель администрации Октябрьского района Владимир Мелехин.