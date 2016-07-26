Красноярские студенты делают бесплатные прически пенсионерам

В Октябрьском районе Красноярска стартовала акция «Доброе сердце» для пенсионеров и инвалидов, сообщили в пресс-службе районной администрации.

Организаторы акции — Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Октябрьском районе с 2014 года помогают тем, кто не имеет возможности добраться до парикмахерской самостоятельно. Подстригают пенсионеров учащиеся средне-специальных учебных заведений и сотрудники районного центра социального обслуживания.

За время проведения акции на территории района уже сформировалась группа добровольцев, которые участвуют в ней систематически. Когда студенты приходят к пенсионерам, их уже узнают и тепло встречают, отмечают в пресс-службе.

«Всегда не просто находить общий язык с людьми пожилого возраста, а тем более с инвалидами, это как раз та группа, которая требует к себе особого внимания. Не всегда в таких акциях основным является оказание той или иной услуги. В первую очередь это бесценное общение и внимание для пенсионеров, возможность напомнить, что о них помнят и заботятся», — подчеркнула директор центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Ольга Пучковская.

Получить услугу парикмахера могут только пенсионеры и инвалиды, которые состоят на учете в отделении социального обслуживания на дому.