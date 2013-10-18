«Прилетело, откуда не ждали»: ВАЗ пробил забор на Дубровинского и разбил две машины

В Красноярске ночной гонщик на отечественном автомобиле въехал в дом и сбежал до приезда полиции. Об этом рассказали очевидцы происшествия.

По данным ГИБДД, около четырех часов утра на ул. Дубровинского, 54 автомобиль ВАЗ выехал через бордюр на пешеходную дорожку, сбил три секции ограждения, снес дерево и врезался в дом. Сам автомобиль получил достаточно серьезные повреждения. Кроме этого, царапины получили еще две машины — Toyota Land Cruiser и Mitsubishi, припаркованные около дома № 56. В них прилетели части металлического заборчика.

Виновник происшествия с места ДТП скрылся. Сейчас его ищут сотрудники полиции. Мужчине может грозить лишение прав за оставление места аварии. Также ему предстоит возместить причиненный ущерб — оплатить ремонт автомобилей и восстановление ограждения.