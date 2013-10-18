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«Прилетело, откуда не ждали»: ВАЗ пробил забор на Дубровинского и разбил две машины
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«Прилетело, откуда не ждали»: ВАЗ пробил забор на Дубровинского и разбил две машины

18 октября 12:05
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В Красноярске ночной гонщик на отечественном автомобиле въехал в дом и сбежал до приезда полиции. Об этом рассказали очевидцы происшествия.

По данным ГИБДД, около четырех часов утра на ул. Дубровинского, 54 автомобиль ВАЗ выехал через бордюр на пешеходную дорожку, сбил три секции ограждения, снес дерево и врезался в дом. Сам автомобиль получил достаточно серьезные повреждения. Кроме этого, царапины получили еще две машины — Toyota Land Cruiser и Mitsubishi, припаркованные около дома № 56. В них прилетели части металлического заборчика.

Автомобиль перескочил через бордюр и сбил заборчик
Фото: vk.com/kraschp
После этого машина сбила дерево и врезалась в стену дома
Фото: vk.com/kraschp
Владелец автомобиля скрылся с места происшествия
Фото: vk.com/kraschp
Разлетевшиеся в стороны секции ограждения повредили две машины на парковке
Фото: vk.com/kraschp

Виновник происшествия с места ДТП скрылся. Сейчас его ищут сотрудники полиции. Мужчине может грозить лишение прав за оставление места аварии. Также ему предстоит возместить причиненный ущерб — оплатить ремонт автомобилей и восстановление ограждения.

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