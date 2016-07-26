«Протаранил разделитель и сбежал»: ГИБДД задержала безответственного красноярского водителя (видео)

В Красноярске сотрудники ГИБДД задержали водителя, который днем 3 октября снес металлический разделитель между полосами движения на улице Игарской. Видеозапись с места происшествия опубликовал в социальной сети очевидец. Как рассказал водитель, он не справился с управлением, когда двигался по улице Игарской вниз, в направлении улицы Брянской.

Как сообщили очевидцы, водитель не стал оформлять ДТП. Вместо этого молодой человек вызвал эвакуатор, погрузил на него автомобиль и уехал с места происшествия.

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Как сообщили в дорожной полиции, экипаж ДПС отправили на место ДТП сразу после того, как информация появилась в СМИ. Автоинспекторы прибыли на место и оформили дорожно-транспортное происшествие.

«Сотрудники розыска установили водителя через несколько часов. За оставление места ДТП ему грозит лишение водительских прав», — рассказали корреспонденту Newslab.ru в пресс-службе ГИБДД.

Добавим, люди в данном происшествии не пострадали.