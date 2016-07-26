Полицейский из Водников стал «Народным участковым» Красноярского края

Участковый уполномоченный из Красноярска представит край на всероссийском конкурсе полиции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

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Накануне в краевом центре завершился региональный этап конкурса «Народный полицейский — 2017». Участники путем онлайн-голосования на сайте краевого управления полиции выбрали победителем капитана полиции Якова Каренькина, который работает участковым уполномоченным в красноярском отделе полиции № 6. Свои голоса за него отдали больше 6 тысяч жителей Красноярска. Его соперниками были еще 9 участковых, представляющих разные районы края.

30-летний капитан работает в полиции 8 лет. В 2011 году он участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе, за что получил награды за воинскую доблесть и стал ветераном боевых действий. В обычной работе полицейского тоже хватает «экстрима». Например, при задержании квартирного вора молодому человеку пришлось гоняться за злоумышленником по темному чердаку.

«Полицейский, рискуя своей жизнью, забрался на чердак и стал преследовать убегавшего преступника. Злоумышленник, скрываясь от погони, выпрыгнул из окна четвертого этажа. Участковый уполномоченный вызвал „Скорую“ и оказал пострадавшему доврачебную помощь. После непродолжительного лечения мужчина признался в совершении кражи и был осужден на 2 года лишения свободы», — рассказали в пресс-службе.

Теперь капитан полиции Яков Каренькин представит Красноярский край на Всероссийском этапе конкурса «Народный участковый». Сам конкурс пройдет с 1 по 10 ноября в форме онлайн-голосования при поддержке издания «Комсомольская правда».