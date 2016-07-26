«Карманный» депутат мэра избил предпринимателя в Минусинске

Председатель Минусинского горсовета Геннадий Циплин, которого в городе называют «карманным» депутатом мэра, избил местного предпринимателя Максима Потокина. Об этом Newslab.ru рассказал сам пострадавший.

По его словам, в прошлое воскресенье, 8 октября 2017 года, он отдыхал в минусинском кафе «Аригато». Там же проводил время и председатель горсовета.

«В какой момент между нами произошла словесная перепалка, — рассказывает Потокин, — которая, продолжившись на улице, закончилась рукоприкладством».

Как рассказывает предприниматель, Циплин сбил его с ног и начал избивать. Причем действовал он в компании со своим приятелем, имени которого Потокин не знает. В результате избиения Потокин потерял сознание, а когда пришел в себя, то с трудом добрался домой.

В больницу он обратился уже на следующий день. У него диагностировали многочисленные ушибы головы, черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, в связи с чем он был госпитализирован. Уже находясь в отделении травматологии, Потокин дал показания участковому и написал заявление в полицию.

В ГУ МВД по Красноярскому краю подтвердили наличие заявления. И добавили, что Циплин написал встречную претензию. Однако от дальнейших комментариев отказались, сославшись на то, что сейчас идет проверка.

«Решение о возбуждении дела будет принято по ее результатам и в зависимости от тяжести нанесенных травм», — пояснили в полиции.

Выяснить причину конфликта не удалось — Потокин не захотел говорить о ней, сказав, что это очень личное. Геннадий Циплин от комментариев отказался, сославшись на занятость.

Напомним, что это уже не первый случай, когда председатель Минусинского горсовета оказывается замешан в нелицеприятной истории. В начале сентября этого года в южной столице края напали на кандидата в депутаты минусинского парламента от оппозиционной партии Евгения Лунева, который опознал в руководителе нападавших Геннадия Циплина.