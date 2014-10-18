Красноярец стал миллионным пассажиром городской электрички

Миллионным пассажиром «Городской электрички» 2017 года стал житель Красноярска Александр Приказчиков. Обладатель юбилейного билета работает в центре Красноярска и постоянно пользуется электропоездами для поездок на работу, сообщили в пресс-службе КрасЖД.

Счастливый билет Александр Приказчиков купил сегодня в 9:05 по местному времени в вагоне электропоезда № 6407 Зыково — Красноярск. Автоматизированная система продажи билетов, в которой фиксируется каждая поездка, «сообщила» билетному кассиру о покупке юбилейного проездного документа.

Генеральный директор АО «Краспригород» Эдуард Быков вручил пассажиру «Городской электрички» Александру Приказчикову ценный подарок от компании «Краспригород» — мультиварку. Главным же сюрпризом для красноярца стал безлимитный абонемент на поездки по внутригородским железнодорожным маршрутам на месяц.

«Чествование миллионного пассажира уже стало традицией, мы его проводим четвертый год подряд. И каждый раз это событие происходит все раньше: если в 2014 году миллионный билет был продан накануне Нового года, то в этом году — уже в середине октября. Для нас это показатель того, что проект „Городская электричка“ успешен, он пользуется все большей популярностью среди красноярцев. Мы рады, что городские электропоезда действительно удобны жителям столицы края, и будем продолжать работу над развитием проекта», — подчеркнул Эдуард Быков.

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В будние дни около 5 тысяч красноярцев ежедневно выбирают городскую электричку для поездок на работу и учебу. Все большую популярность данный вид городского транспорта набирает благодаря скорости передвижения, независимости от автодорожной ситуации и погодных условий. Привлекает красноярцев и ценовая доступность — проезд в городской электричке стоит 19 рублей.

Кроме того, перевозка «городских» пассажиров осуществляется по «Транспортной карте», которая используется как «пересадочная». Она позволяет получать скидку при проезде на втором виде общественного транспорта в течение 90 минут — в этом случае билет стоит всего 16 рублей.