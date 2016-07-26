У городской электрички появилась остановка на Северном шоссе

Сегодня в Красноярске откроется новая пассажирская платформа городской электрички — «Северное шоссе». Остановку на ней будут делать все электропоезда, проходящие по маршруту Красноярск — Бугач — Красноярск — Северный, сообщили в пресс-службе КрасЖД.

Платформа «Северное шоссе» построена в Советском районе, рядом с развивающимися жилыми комплексами «Преображенский» и «Солонцы −2». Ожидается, что новостройки вместят в себя более 80 тысяч человек.

«Городские электропоезда — элемент современной транспортной инфраструктуры Красноярска, ориентированной на комфорт пассажиров и экологическую культуру, — говорит генеральный директор АО „Краспригород“ Эдуард Быков. — Платформа „Северное шоссе“ обеспечит качественное транспортное обслуживание жителей новых микрорайонов города. Она возведена в соответствии с современными стандартами оказания услуг. Здесь предусмотрены комфортные условия для ожидания электропоезда — места под крытыми навесами, освещение, пандусы, тактильные указатели, а также обустроены два наземных пешеходных перехода через пути».

Реализация проекта «Городская электричка» осуществляется ОАО «РЖД» совместно с властями Красноярска и Красноярского края. Часть объектов входит в программу подготовки города к Всемирной зимней универсиаде — 2019.

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Новый остановочный пункт «Северное шоссе», расположенный вблизи ледового дворца «Арена Север» — один из них. Следующим шагом станет благоустройство прилегающей к платформе территории. Решением этого вопроса занимаются городские власти. На завершающем этапе «Северное шоссе» превратится в крупнейший транспортно-пересадочный терминал, оборудованный крытыми переходами и галереями.

Открытие нового остановочного пункта городских электропоездов в Красноярске стало одним из мероприятий Европейской недели мобильности, которая пропагандирует отказ от личного автотранспорта в пользу общественного, передвижение на велосипедах, поддерживает экологически чистые виды транспорта, в том числе — электропоезда.