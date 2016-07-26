На развитие службы 112 в Красноярском крае направят 30 млн рублей

Сэкономленные средства в краевом бюджете направят на поддержку спасателей, покупку помещения для пожарной части, а также на развитие службы 112. Об этом на заседании комитета по безопасности и защите прав граждан Законодательного Собрания края сообщил и.о. министра финансов Владимир Бахарь.

Накануне депутаты рассмотрели проект корректировки краевого бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. И.о. министра сообщил, что тенденции исполнения бюджета оценены как устойчивые. Также Владимир Бахарь доложил о параметрах краевой казны и о приоритетных задачах, а затем подробно рассказал об отраслях, находящихся в ведении комитета.

Так, в рамках госпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения» происходит перераспределение расходов. Это связано с тем, что в течение года образовалась экономия средств. Речь идет о субсидиях, которые выделялись бюджетам муниципальных образований на частичное финансирование расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб. Сумма — 4 млн рублей. Еще почти 8,8 млн рублей сэкономлены на противопаводковых мероприятиях из-за того, что складывались благоприятные погодные условия.

«Есть предложения не изымать эту экономию, а перераспределить ее на решение проблемных вопросов, которые остались. Это восполнение краевого резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и краевого характера и приобретение помещения для размещения пожарной части в поселке Краснокаменск Курагинского района», — сказал Владимир Бахарь.

По его словам, это позволит сохранить часть, что важно для безопасности населенных пунктов. Недорогое здание для этих целей уже найдено, его стоимость — 1 млн 147 тысяч рублей. Помимо этого, 600 тысяч рублей предусмотрено на ежемесячные социальные выплаты спасателям в связи с увеличением количества человек, имеющих право на ее получение.

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Кроме того, на развитие и дооснащение системы вызова оперативных служб экстренного реагирования 112 предусмотрено 30 млн рублей.

Председатель профильного комитета Анатолий Самков предложил вынести вопрос о корректировке краевого бюджета на заседание сессии, которая состоится 19 октября, для принятия в первом и во втором чтениях. Коллеги эту инициативу поддержали.