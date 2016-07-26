Красноярцев приглашают принять участие в съемках нового фильма

Жителей Красноярска приглашают принять участие в съемках фильма «Ёлки новые», продолжении популярной российской франшизы новогодних фильмов.

Создатели картины совместно со Сбербанком запустили всероссийский конкурс «Это наши Ёлки!», победители которого примут участие в съемках фильма. В Москву на съемки пролога новогодней комедии пригласят 4 семьи.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно опубликовать в социальных сетях новогодние семейные видео c хештегами #ЭтоНашиЁлки и #Cбербанк и указать свой город. С подробными правилами конкурса можно ознакомиться в официальной группе.

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Оценивать работы участников и выбирать победителей будут Тимур Бекмамбетов, создатель кинофраншизы «Ёлки», Жора Крыжовников, режиссер и креативный продюсер фильма «Ёлки новые», а также Владислав Крейнин, представитель Сбербанка.

Итоги подведут 27 октября 2017 года во всех официальных аккаунтах фильма подведут итоги конкурса, тогда же объявят имена финалистов.

Присылать работы можно до 26 октября, организаторы сообщают, что на конкурс принимаются как архивные видео, так и снятые специально для конкурса.

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