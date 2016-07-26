В кинотеатрах Красноярска усилят меры безопасности перед показом «Матильды» (видео)

В Красноярске идет подготовка к премьере скандального фильма «Матильда», который выйдет в прокат 26 октября. Информация о начале сеансов появилась на сайтах двух кинотеатров: Mori Cinema (ул. Партизана Железняка, 23) и «Киномакс-Планета» (ул. 9-го Мая, 77). В Mori Cinema анонсируют несколько сеансов в день, а в «Киномаксе» — только один в вечернее время. Как рассказали в пресс-службе кинотеатра, продажа билетов стартовала ещё неделю назад, стоимость составляет от 150 рублей.

Другие красноярские кинотеатры пока не заявили о своей готовности запускать в прокат нашумевшую картину.

Как сообщили Newslab.ru в «Киномакс-Планете», меры безопасности перед показом обязательно усилят, будут задействованы дополнительные сотрудники ЧОП. Также руководство кинотеатра обратилось с официальным письмом в МВД, в котором попросило о содействии в обеспечении безопасности торгового центра и кинотеатра. Продолжительность проката будет зависеть от успешности релиза.

Напомним, ажиотаж вокруг фильма о взаимоотношениях между будущим императором Николаем II и балериной Матильдой Кшесинской начался после того, как экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что фильм оскверняет образ последнего русского императора и оскорбляет чувства верующих.

В то же время министр культуры России Владимир Мединский назвал цензурой и беззаконием попытки противников «Матильды» запретить его показ в кинотеатрах.

«У нас здоровое гражданское общество, у нас достаточно законных и эффективных механизмов общественного диалога. Идя на поводу у отрицающих закон „активистов“, мы создаем опасный прецедент потакания безответственному кликушеству», — подчеркнул Мединский.

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Как передает Лента.ру, министр призвал руководство правоохранительных органов «обеспечить соблюдение законности, жестко пресечь давление на государство и кинобизнес со стороны распоясавшихся активистов с их общественно опасными методами навязывания своих убеждений».

Как сообщают федеральные СМИ, некоторые депутаты Госдумы, уже посмотревшие картину, положительно отозвались о фильме, заметив, что «претензии к нему необоснованны».