Автомобили Mitsubishi можно купить в Красноярске с выгодой в полмиллиона рублей

Три дня сумасшедших продаж объявил официальный дилер Mitsubishi в Красноярске. Только с 20 по 22 октября можно купить автомобили Outlander и Pajero Sport с выгодой до 500 тысяч рублей*.

В модельной линейке Mitsubishi внедорожник Pajero Sport по праву признан одним из самых надежных и комфортабельных. Он не раз был протестирован на суровом сибирском бездорожье, где доказал свою выносливость. Автомобиль оснащается двумя вариантами двигателей: четырехцилиндровым турбодизелем или модифицированным шестицилиндровым бензиновым.

Кроме того, Pajero Sport оснащен одной из самых впечатляющих и совершенных полноприводных трансмиссий, когда-либо разработанных специалистами Mitsubishi Motors Corporation, — super select 4WD. Также специально для него была разработана 8-ступенчатая автоматическая коробка передач AISIN (Япония), обеспечивающая улучшенные динамические характеристики автомобиля. Новый Mitsubishi Pajero Sport представлен в четырех комплектациях: invite, intense, instyle и ultimate.

Что касается современного универсального кроссовера Mitsubishi Outlander, то в 2017 году автомобиль приобрел целый ряд новых опций, которые станут отличным дополнением к прежним его достоинствам. Внедорожник оснащается двигателями с рабочим объемом 2,0, 2,4 и 3,0 литра. Двигатели Mitsubishi Outlander прошли глубокую адаптацию для российских условий, поэтому лояльны к низкокачественному топливу и демонстрируют высокие характеристики даже на 92-м бензине.

Mitsubishi Outlander просто создан для покорения плохих дорог. Высокий дорожный просвет и уникальная система полного привода позволяет владельцам этого автомобиля комфортно и безопасно преодолевать даже сложные участки пути в любую погоду, куда бы ни занесла тяга к путешествиям.

ООО «Медведь-Север», официальный дилер Mitsubishi: Адрес: Красноярск, Северное шоссе, 19д

Тел. 8 (391) 220-44-02

Сайт: www.medved-mitsubishi.ru

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