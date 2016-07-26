23-летняя жительница Хакасии убила любовника-пенсионера

В Хакасии 23-летнюю девушку обвиняют в убийстве 61-летнего сожителя во время ссоры, сообщили в пресс-службе СУ СК по республике. При этом девушка сама сообщила о преступлении в правоохранительные органы.

Материалы по теме Посадившую мужа на цепь жительницу Саяногорска отправили в колонию

Все произошло днем 17 октября в квартире мужчины, которая расположена в одном из домов по улице Ленинского Комсомола в городе Абакане. «В ходе ссоры, возникшей из-за ревности, девушка нанесла потерпевшему один удар ножом в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. О произошедшем обвиняемая сама сообщила в отделение полиции», — пояснили в пресс-службе.

Как уточнили Newslab.ru хакасские следователи, обвиняемая и убитый сожительствовали недолго — 3-4 месяца, приступ ревности возник у мужчины.

Девушку задержали и возбудили против нее уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ей грозит от 6 до 15 лет колонии.

Главные темы дня, наши статьи, а также новости, которые не попадают в эфир, теперь на Telegram-канале Newslab.ru. Подписаться на него можно по ссылке t.me/Newslablive