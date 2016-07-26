«Князь Игорь» и лента о любви: пятница в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске в пятницу.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в пятницу в Красноярске ожидается облачность и небольшой дождь. Температура воздуха днём составит 5°C. Южный ветер будет дуть со скоростью 2 м/с.

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В кинотеатре «Мечта» пройдет встреча тематического клуба «Киноперсона», которая будет посвящена ярким персонам отечественного кино (12+). Сегодня в программе: просмотр фильма «Короткие встречи» (1967) с актерами Ниной Руслановой, Владимиром Высоцким, Кирой Муратовой и дальнейшее обсуждение. Начало в 15:00.

В 15:00 всех желающих приглашают на экскурсию «Хранилище Истории» в государственный архив Красноярского края. Во время экскурсии участники познакомятся с архиваторами, узнают историю здания, посетят архивное хранилище, увидят подлинные документы и газеты дореволюционного времени. Участие в экскурсии бесплатное, запись по телефону: 271-08-08. Сбор группы у входа в архив (ул. Карла Маркса, 6).

Культурно встретить выходные красноярцев приглашают на оперу в 3-х действиях «Князь Игорь» (12+). Место дейтсвия: Театр оперы и балета. Начало в 19:00.

В Доме кино покажут трогательную ленту о любви двух коллег под названием «О теле и душе» (18+). Начало сеанса в 20:30.