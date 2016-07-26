Жители Покровки начнут получать тепло от Красноярской ТЭЦ-3

Сегодня абонентов «КрасКома» в Покровке переключают с устаревшего теплоисточника на теплоснабжение от ТЭЦ-3, оснащенной современным энергетическим и природоохранным оборудованием.

Ежегодно на малой котельной № 3 сжигали 4,6 тыс. тонн угля, а затем вывозили на полигон 370 тонн золы. Чтобы этот муниципальный теплоисточник перестал дымить в окна жителям в микрорайоне Покровский и наносить вред окружающей среде, необходимо было построить всего лишь 470 метров новых тепловых сетей, которые соединили жилые дома с централизованной системой теплоснабжения.

Природоохранные мероприятия по улучшению экологической обстановки в Красноярске за счет закрытия малых котельных разработаны специалистами «КрасКома» совместно с инженерами Сибирской генерирующей компании и Красноярской теплотранспортной компании (входит в структуру СГК).

«Все малые котельные в городе работают по устаревшим технологиям на оборудовании прошлого века, — подчеркнул генеральный директор компании „КрасКом“ Олег Гончеров. — С развитием жилищного строительства эти допотопные теплоисточники оказались практически под окнами жилых домов, что негативно влияет на экологическую обстановку в районе их действия. И мы считаем своим долгом найти технические и организационные решения для закрытия всех экологически вредных малых котельных, находящихся в зоне нашей эксплуатационной ответственности».

Закрытие морально и физически устаревшей котельной на улице 3-й Дальневосточной позволит улучшить экологическую обстановку в Центральном районе Красноярска и повысить надежность теплоснабжения ее абонентов. Сегодня их переведут на энергообеспечение от Красноярской ТЭЦ-3.

На время переключения будет приостановлена подача теплоносителя по следующим адресам:

ул. Л. Шевцовой, 53, 69;

ул. Водянникова, 2, 2а, 2б, 2в;

ул. Иртышская, 2а.

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Закрытие малоэффективных котельных и перевод на централизованные источники энергии являются составляющей частью комплекса мероприятий по улучшению экологической ситуации в Красноярске, которые содержатся в Экологической хартии, принятой весной этого года во время Красноярского экономического форума.

Ранее Роспотребнадзор в государственном докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Красноярском крае в 2016 году» рекомендовал органам местного самоуправления совместно с руководителями предприятий теплоэнергетики принять меры по ликвидации мелких индивидуальных котельных, которые установили собственниками торговых объектов, гаражных кооперативов. Также управление рекомендовало подключить частные дома и объекты к тепловым сетям ТЭЦ.

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