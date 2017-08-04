Работа во имя надёжности

У сибирских энергетиков нет времени на раскачку. Вслед за отопительным сезоном стартует сезон ремонтов, сети нужно приводить в порядок к следующей зиме. Красноярская теплотранспортная компания (КТТК, входит в Сибирскую генерирующую компанию), помимо традиционных летних забот о сетевом хозяйстве, ведет масштабное строительство новых теплотрасс: для объекта универсиады — строящихся корпусов Краевой больницы, и в районе будущего левобережного съезда к новому мосту.

Капитальный ремонт теплотрассы на Дубровинского уже близок к финишу – специалисты КТТК должны завершить все работы к 10 августа. Затем на этом участке Департаментом городского хозяйства запланирован ремонт дорожного полотна.

Техническое перевооружение тепловых сетей, расположенных под проезжей частью, ведется и на улице Вавилова. Здесь полностью меняют трубопровод и ремонтируют тепловые камеры.

А вот работы на Предмостной площади не создают помех интенсивному дорожному движению по главным магистралям правобережья. Два участка, где сейчас ведется плановый ремонт теплотрассы, расположены в дворовых проездах.

Интернет-газета Newslab.ru,

фото предоставлены Красноярским филиалом СГК