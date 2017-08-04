Работа во имя надёжности

Капитальный ремонт теплотрассы на Дубровинского уже близок к финишу – специалисты КТТК должны завершить все работы к 10 августа. Затем на этом участке Департаментом городского хозяйства запланирован ремонт дорожного полотна.
Техническое перевооружение тепловых сетей, расположенных под проезжей частью, ведется и на улице Вавилова. Здесь полностью меняют трубопровод и ремонтируют тепловые камеры.
А вот работы на Предмостной площади не создают помех интенсивному дорожному движению по главным магистралям правобережья. Два участка, где сейчас ведется плановый ремонт теплотрассы, расположены в дворовых проездах.
Интернет-газета Newslab.ru,
фото предоставлены Красноярским филиалом СГК