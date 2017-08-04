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Работа во имя надёжности

Работа во имя надёжности

Интернет-газета Newslab.ru
04.08.2017
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Предварительно трубы нужно покрыть защитным составом
Подготовка площадки для новой теплотрассы на ул. Волочаевской
На выровненный грунт укладываются железобетонные лотки для трубопровода
Длина одного сегмента может достигать 11 метров
Внимание и контроль - для труб любого диаметра
Новые районы уже получают горячую воду по новым трубам
Шлифовка сварочных швов с ювелирной точностью

Капитальный ремонт теплотрассы на Дубровинского уже близок к финишу – специалисты КТТК должны завершить все работы к 10 августа. Затем на этом участке Департаментом городского хозяйства запланирован ремонт дорожного полотна.

Развернули фронт работ
Семь раз отмерь, один — отрежь
Ремонт тепловой камеры под мостом
Необходима замена не только труб, но и стен с перекрытиями
Центральные улицы — в центре внимания
Чини трубы летом, чтобы не мерзнуть зимой

Техническое перевооружение тепловых сетей, расположенных под проезжей частью, ведется и на улице Вавилова. Здесь полностью меняют трубопровод и ремонтируют тепловые камеры.

За короткое сибирское лето нужно успеть воплотить все планы
Новые трубы укладываются в подготовленные бетонные лотки
Раз, два, взяли... Слаженные действия команды
Для защититы от повреждений при ремонте кабельные каналы находятся в подвешенном состоянии
Качественная сварка — залог надежности в любой мороз
Трубы в лотках укутаны изоляцией, это убережет их от потерь тепла
Термоизоляцию важно закрепить
Лотки надежно закрыты и запечатаны изолирующим слоем
Наша работа не так проста, но мы её любим

А вот работы на Предмостной площади не создают помех интенсивному дорожному движению по главным магистралям правобережья. Два участка, где сейчас ведется плановый ремонт теплотрассы, расположены в дворовых проездах.

Демонтаж теплотрассы
Закрепили, поднимаем!
Отслужившие конструкции — в утиль
В нашем деле важна точность
Работа кипит
Готов к погрузке

Интернет-газета Newslab.ru,
фото предоставлены Красноярским филиалом СГК

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