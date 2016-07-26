Неосторожные курильщики подожгли квартиру в Октябрьском районе Красноярска (видео)

На ул. Тотмина в Красноярске сгорел балкон, пока хозяев квартиры не было дома. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Красноярскому краю, сообщение о пожаре поступило к дежурному вчера около 20:10. Прибывшие на место пожарные выяснили, что на шестом этаже дома по адресу ул. Тотмина, 35а горит балкон квартиры. Огонь охватил все вещи и уже начал переходить в комнату.

Очевидцы отметили, что подъехать к самому дому машина с лестницей не смогла, поэтому тушить пожар пришлось с земли. Несмотря на сложности, огнеборцы справились с задачей за 8 минут. Как отметили свидетели происшествия, хозяева квартиры в этот момент отсутствовали.

По предварительным данным, пожар мог произойти из-за курильщиков, которые бросили сигарету с верхнего этажа. Окончательное заключение о причинах происшествия дадут эксперты.

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