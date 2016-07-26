«Не пожар, а потоп»: специалисты МЧС выдвинули новую версию срыва занятий в колледже

Причиной эвакуации учащихся в колледже стал прорыв трубы. Об этом рассказали сотрудники пресс-службы ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Сегодня рано утром в колледже отраслевых технологий и предпринимательства (ул. Курчатова, 15) провели эвакуацию учащихся и педагогов — всего около 450 человек. Первоначально специалисты сообщили, что в здании произошел пожар в подвальном помещении на площади в 10 кв. метров. Его оперативно ликвидировали и вызвали на место дознавателей, которые должны были установить причины происшествия. Однако их работа дала неожиданный результат.

Как пояснили в пресс-службе, дознаватель сообщил, что пожара в здании не было. Причиной эвакуации оказался порыв трубы горячего водоснабжения. Здание быстро наполнилось горячим паром, а также паром от извести, которую хранили в подвальном помещении. Как пояснили Newslab.ru в колледже, сегодня занятий у учащихся нет — сразу после происшествия их распустили по домам.

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