На комбинате «Волна» подвели итоги строительного сезона

С января по сентябрь текущего года комбинат «Волна» (дочернее предприятие АО ХК «Сибцем») изготовил около 4,3 млн квадратных метров хризотилцементной продукции, реализовало предприятию в «высокий» строительный сезон 5,5 млн квадратных метров продукции. Об этом сообщил управляющий директор комбината «Волна» Яков Яланский.

На минувшей неделе на предприятии подвели итоги работы и озвучили планы на следующий 2018 год.

За 9 месяцев текущего года комбинат «Волна» реализовал продукции на 13 % меньше аналогичного периода 2016 года и снизил объем производства на 36 %. В целом предприятие стало меньше отгружать кровельных материалов и листов «Волнаколор», хризотилцементных труб. Сокращение, по словам управляющего директора, связано со снижением спроса в России на хризолитцементные изделия в целом, а также с падением объема экспортных поставок в Таджикистан, где за три года наладили собственный выпуск шифера.

По России с начала года зафиксирован рост реализации по отдельным номенклатурам. Это плоские листы — на 2 %, значительное увеличение произошло в продажах фасадных плит «Виколор» и «Красстоун» — на 19 % по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

«Очень хорошая динамика у нас была в третьем квартале 2017 года. Если с начала года и до июня выполнение плана реализации было на уровне 85 % от плана, то в третьем квартале произошел значительный рост по таким изделиям, как кровля — прирост на 21 %, трубы — 20 %, фасады „Виколор“ и „Красстоун“ — на 76 %, плоские листы — на 11 %. Эта положительная динамика позволила нам догнать отставание с начала года. Сейчас мы работаем в плане, ориентировочный объем выполнения — на 105 %», — сообщил Яков Яланский.

В этом сезоне комбинат «Волна» расширил линейку своей продукции и начал выпускать хризотилцементные доборные элементы для кровли: арочные коньки, заглушки к ним и вальмовые разветвители. Также предприятие приступило к производству хризолитцементного сайдинга «Виколор» с гладкой и рельефной поверхностью. За лето «Волна» реализовала 1164 кв. м. сайдинга. Он был востребован среди застройщиков коттеджных поселков под Красноярском и частных владельцев. В 2018 году планируется выпуск сайдинга «под дерево».

Помимо продукции, комбинат реализовал программу модернизации оборудования. В начале года обновил волоконно-оптическую линию, которая позволила исключить ситуации потери данных при аварийных ситуациях и сбоях в сети. На «Волне» обновили аспирационное оборудование станции перекачки цемента. Это позволило обеспечить установку качественным сжатым воздухом без содержания влаги, а также поддерживать в системе стабильное давление в 5-6 атмосфер.

Крупные ремонтные работы провели на линии по выпуску хризолитцементных волнистых листов профиля 40/150 (СВ)-СВ-2. До конца года на комбинате выполнят капитальный ремонт мостового крана грузоподъемностью 12,5 тонн и подкрановых путей участка нанесения покрытия. На все мероприятия по ремонту и техническому обслуживанию заводского оборудования в 2017 году выделено 32,7 млн рублей.

Говоря о планах на 2018 года, Яков Яланский отметил, что предприятие будет ориентироваться на рост реализации плоских листов под фасады, плит «Виколор» и «Красстоун». Также в планах компании — увеличение выпуска кровельных восьмиволновых листов для участия в программах капитальных ремонтов многоквартирных жилых домов в различных регионах России.

«В 2018 году мы будет работать на конкретные проекты. Прогнозируем, что производство будет на уровне 6,1 млн кв. м., примерно на таком же уровне и объем реализации продукции. Отмечу, что у нас расширяется количество партнеров, если в 2016 году было 2,5 тысячи фирм, с которыми мы сотрудничали, то в этом году мы еще на тысячу приросли. Мы всегда открыты как для крупных компаний, так и для частных лиц. У нас есть фирменный магазин, куда любой житель Красноярска и края может приехать, посмотреть и приобрести нужный ему продукт. Для частного сектора мы предлагаем полный комплект отделки домов из негорючего и экологически чистого материала», — рассказал управляющий директор комбината «Волна».

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Он также добавил, что все самые последние технологии и новинки, которые внедряются на предприятии — заслуга персонала. Сотрудники ежегодно знакомятся с опытом своих коллег в России и за рубежом, и используют полученные знания в своей работе.

Отметим, продукция красноярского комбината «Волна» сегодня пользуется спросом у строителей Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, также поставки налажены в регионы европейской части России. Крупные отгрузки в 2017 году выполнены в Московскую область для облицовки детских садов, больниц и жилых домов. Кроме того, большие заказы на продукцию поступают из Ханты-Мансийского автономного округа, Красноярского, Приморского и Пермского краев, республик Бурятия и Якутия, Иркутской, Кемеровской и Сахалинской областей.