На Красноярском цементном заводе подвели итоги «высокого» строительного сезона

В ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») подвели итоги работы в «высоком» строительном сезоне-2017. За девять месяцев завод произвел 525,2 тысяч тонн цемента — на 10 % меньше, чем за аналогичный период 2016 года (584,7 тысяч тонн). Всего в текущем году предприятие планирует выпустить около 661 тысяч тонн цемента.

Сокращение объемов производства связано с общим падением спроса на цемент. По расчетам специалистов АО «ХК «Сибцем», в 2017 году емкость цементного рынка Сибири снизится на 7 % к уровню 2016-го — до 4,9 млн тонн. В Красноярском крае в текущем году спрос на цемент уменьшится на 5-6 %. В январе-сентябре потребление цемента в регионе составило 738,9 тысяч тонн, что на 5,7 % меньше показателей за три квартала 2016 года.

Сегодня в ассортименте Красноярского цементного завода девять видов цемента. Стройматериалы, сертифицированные в системе ГОСТ Р, соответствуют требованиям национальных и межгосударственных стандартов.

В «высоком» сезоне-2017 наибольшей популярностью пользовались общестроительные цементы ЦЕМ I 42,5Н и ЦЕМ II/A-Ш 32,5Б, поставляемые в основном для нужд жилищного строительства. Увеличились объемы продаж тампонажного цемента ПЦТ I-G-СС-1/ПЦТ Class G HSR, который применяется для цементирования нефтегазовых скважин.

В настоящее время продукцию завода можно приобрести навалом, в мягких контейнерах по 1 000 кг, а также в 50-килограмовых мешках. Отгрузка производится железнодорожным и автомобильным транспортом. По итогам девяти месяцев 2017 года, 78,9 % от всей реализованной продукции направлено потребителям машинами. В январе-сентябре текущего года автотранспортом вывезено на 10 % больше цемента, чем за три квартала 2016-го. При этом клиенты предприятия все чаще выбирают услугу автодоставки.

С учетом данной тенденции и требований законодательства к эксплуатации дорог на заводе модернизирован расчетно-кассовый центр (РКЦ), где проводится взвешивание автотранспорта, прибывшего под погрузку. Старую рычажную механическую платформу длиной 15 метров, установленную еще в 90-х годах, заменили на новую 18-метровую, обеспечивающую точное взвешивание машин при отгрузке.

Серьезное внимание на предприятии уделено обеспечению эффективной и бесперебойной работы основного и вспомогательного оборудования. Так, в цехе «Обжиг» выполнены плановые ремонты вращающихся печей № 4 и 5. В «Помоле» отремонтированы четыре цементные мельницы, в «Готовой продукции» — ротационная упаковочная машина.

Другое важное направление деятельности — повышение уровня экологической безопасности производства. В начале 2017 года на предприятии завершили реконструкцию системы аспирации на молотковых дробилках в цехе «Горный». После монтажа запущена в эксплуатацию новая двухступенчатая система очистки воздуха, состоящая из циклонов СЦН-50 и двух рукавных фильтров КФЕ-150. Реализация проекта, включенного в краевую программу «Снижение негативного воздействия на окружающую среду предприятиями Красноярского края на 2014-2020 годы», позволила снизить количество неорганической пыли, поступающей в атмосферу от молотковых дробилок, на 92,5 %. Затраты на реконструкцию газоочистных установок превысили 9,4 млн рублей.

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Также на предприятии заменены рукава рукавных фильтров цементных мельниц, узлов пересыпки клинкера, отремонтирован электрофильтр вращающейся печи № 5. Сегодня ремонт газоочистных установок продолжается: с января по декабрь на эти цели направят около 5,4 млн рублей.

В 2017 году цементники Красноярска приступили к проведению мероприятий, которые помогут уменьшить воздействие на окружающую среду в последующие годы. В частности, сейчас на заводе разрабатывается проект модернизации вращающейся печи № 5, предполагающий замену топливной форсунки на многоканальную горелку с установкой рукавного фильтра и вытяжного вентилятора. Эксплуатация такой многоканальной горелки обеспечит полноту сгорания угольного топлива, что в свою очередь приведет к снижению количества выбросов газообразных веществ. По предварительным подсчетам, на реализацию проекта потребуется около 200 млн рублей.

«Спрос на цемент в Красноярском крае продолжает падать. Но, несмотря на это, „высокий“ сезон-2017 для завода был достаточно напряженным. Обеспечивая надежную работу оборудования и экологическую безопасность производства, мы в полном объеме и точно в срок выполнили все обязательства перед клиентами, — подчеркивает управляющий директор ООО „Красноярский цемент“ Владимир Афанасин. — Рассчитываем, что в следующем году ситуация на цементном рынке региона стабилизируется».

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