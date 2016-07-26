Стихи Полозковой и «Реальный Рокки»: вторник в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске во вторник.

По данным синоптиков Гидрометцентра, во вторник в Красноярске ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днём составит 3°C. Восточный ветер будет дуть со скоростью 2 м/с.

В 11:00 в музейном центре «Площадь мира» начнет работу фотовыставка «Горизонт событий», где можно будет увидеть события, которые происходили в Музейном центре за его 30-летнюю историю (12+).

В Доме кино покажут фильм «Реальный Рокки» (18+). Это история жизни боксера-тяжеловеса Чака Уэпнера, жизнь которого резко изменилась после победы над легендарным Мохаммедом Али. Сталлоне написал сценарий на основе его жизни, и Чак вошел в историю как прототип легендарного Рокки Бальбоа. Начало сеанса в 18:00.

С большим сольным концертом сегодня выступит популярная певица Полина Гагарина (16+). Место действия: Гранд холл «Сибирь». Начало концерта в 19:00.

В Музыкальном театре выступит Вера Полозкова (12+). В Красноярске поэтесса представит новую программу, представляющую собой откровенный рассказ о своём творческом пути, личном опыте, впечатлениях и чувствах под живую музыку. Начало в 19:00.