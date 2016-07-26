В Красноярске откроется лаборатория по защите растений

24 октября в корпусе института агроэкологических технологий Красноярского аграрного университета откроется инновационная лаборатория по интегрированной защите растений, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства.

Лаборатория будет использоваться не только в учебном процессе для подготовки бакалавров, магистров и выполнения ими научной и квалификационной работы, но и станет центром переподготовки и повышения квалификации агрономов, работающих на производстве.

Инновационная лаборатория оснащена современными приборами и оборудованием. Например, в ней есть микроскопы Микмед-6 вариант 7С. Один из таких микроскопов оснащен комплектом визуализации на базе фотокамеры Сanon EOS1100. Этот микроскоп предназначен для клинической лабораторной диагностики и морфологии при исследованиях объектов в проходящем свете с освещением по методу светлого поля, а также с дополнительными аксессуарами. Для исследований также установлен электрический суховоздушный термостат.

Для студентов и специалистов в лаборатории есть профессиональный почвенный влагомер для точного измерении влажности почвы, пенетрометр — прибор для измерения плотности почвы, прибор для определение массовой доли белка в зерне пшеницы. Составной частью лаборатории является наличие дистиллятора, электронных лабораторных весов Масс-к ВК-300, рН-метра и других приборов.

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На сегодняшний день в Красноярском крае остро стоит вопрос необходимости подготовки высококвалифицированных кадров по защите растений для АПК, отмечают в краевом минсельхозе. Для решения этой проблемы на кафедре общего земледелия института агроэкологических технологий КрасГАУ с 2017 года открыта магистратура по защите растений.