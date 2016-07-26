В Красноярске откроется лаборатория по защите растений

24 октября в корпусе института агроэкологических технологий Красноярского аграрного университета откроется инновационная лаборатория по интегрированной защите растений, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства.
Лаборатория будет использоваться не только в учебном процессе для подготовки бакалавров, магистров и выполнения ими научной и квалификационной работы, но и станет центром переподготовки и повышения квалификации агрономов, работающих на производстве.
Инновационная лаборатория оснащена современными приборами и оборудованием. Например, в ней есть микроскопы Микмед-6 вариант 7С. Один из таких микроскопов оснащен комплектом визуализации на базе фотокамеры Сanon EOS1100. Этот микроскоп предназначен для клинической лабораторной диагностики и морфологии при исследованиях объектов в проходящем свете с освещением по методу светлого поля, а также с дополнительными аксессуарами. Для исследований также установлен электрический суховоздушный термостат.
Для студентов и специалистов в лаборатории есть профессиональный почвенный влагомер для точного измерении влажности почвы, пенетрометр — прибор для измерения плотности почвы, прибор для определение массовой доли белка в зерне пшеницы. Составной частью лаборатории является наличие дистиллятора, электронных лабораторных весов Масс-к ВК-300, рН-метра и других приборов.
На сегодняшний день в Красноярском крае остро стоит вопрос необходимости подготовки высококвалифицированных кадров по защите растений для АПК, отмечают в краевом минсельхозе. Для решения этой проблемы на кафедре общего земледелия института агроэкологических технологий КрасГАУ с 2017 года открыта магистратура по защите растений.
«Современные методы защиты растений базируются на последних достижениях биотехнологии, биохимии, генетики. Знания современных методов обязательны для специалиста по защите растений, но их возможно получить только в лаборатории, оборудованной специальными приборами. С этой целью и создана специализированная инновационная лаборатория по интегрированной защите растений», — рассказали в пресс-службе министерства.