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Хроники Аграрного: от создания до наших дней

Хроники Аграрного: от создания до наших дней

Интернет-газета Newslab.ru
07.08.2017
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Сельскохозяйственный институт в Красноярске был создан в 1952 году, а уже в 1953 объявил набор студентов, несмотря на то что в его распоряжении были только вывеска и комната в корпусе ЛТИ (впоследствии технологического института). Когда из дальних сел и деревень стали приезжать будущие студенты, их решили разместить в недостроенном здании Дома Советов на пр. Мира, 110.

Одни из первых студенток вуза. Девушки занимаются в лаборатории почвоведения, 1956 год.
А вот и парни! Студенты-зоотехники, 1957-1958 учебный год.
До 1957 года это здание на Мира, 110 было центром студенческой жизни института.
Студенты зоотехнического факультета в первые годы занимались в здании бывшего Дворянского собрания на проспекте Мира (они делили площади с обществом «Динамо»). Здесь студенты сняты на крыльце этого здания в 1955 году.
В химлаборатории, 1955 год.
Манипуляции с морской свинкой.
Студенческая самодеятельность.
С 1957 по 1993 год в институте преподавала герой соцтруда Варвара Никитична Толстикова (Швадченко). Она получила звезду героя в 1948 году — 22-летней девушкой.

«Дежурный по речному вокзалу интересовался, где находится сельскохозяйственный институт, который разыскивают ребята, приехавшие поступать в него и начать учиться с 1 сентября, — вспоминал заместитель директора института Павел Сиротенко. — Я спросил приехавших, а они были из Богучанского района, почему они явились так рано — ведь мы ждали их через пять дней. А они говорят, что плыли 10 дней на барже и могли вообще не попасть к началу занятий, если бы упустили этот транспорт».

«Мне не хотелось, чтобы они слышали, что я, исполняющий обязанности директора, не знаю, где они будут ночевать. Нам предложили недостроенное здание Дома Советов, ныне здание краевой администрации. Вместе с нашими будущими студентами мы вставляли двери, настилали полы, штукатурили стены, подводили воду — словом, приводили в порядок дом, где предстояло жить студентам и преподавателям КСХИ», — рассказывал Павел Сиротенко.

Студенты в учебном хозяйстве, 1954 год.
1957 год, будущие зоотехники на практике.
15 мая 1955 года — первая научная конференция в КСХИ.
А это конференция по селекции, 1958 год.
Минутка отдыха.
Студенческая агитбригада приехала в колхоз с концертом.
Будущие зоотехники.
В центре между студентами — Георгий Черемисинов, первый директор КСХИ. Он возглавлял институт до 1958 года.
В 1957 году КСХИ начал переезд в бывший дом Гадалова на пр. Мира. Полностью институт в нем освоился только к 1969 году.
Преподаватели Генрих Лисовский и Роальд Кондратьев у входа в институт.
Студентки после занятий.

На первый курс трех факультетов — агрономического, зоотехнического и механизации сельского хозяйства — в 1953 году было принято 225 человек. Занятия проходили в аудиториях лесотехнического института, в доме по ул. Ленина, 37, в управлении радиотехнического завода, даже в здании бывшего Дворянского собрания на пр. Мира. В Доме Советов на втором этаже находилась библиотека института, которая по вечерам превращалась в место комсомольских собраний, встреч, репетиций и заседаний.

В 1957 году в здание Дома Советов заселился крайком партии, а студентам пришлось уехать в его прежнее помещение — бывший дом Гадалова на проспекте Мира, где и сейчас располагается главный корпус КрасГАУ. Однако полными хозяевами там «аграрии» стали далеко не сразу — здание передавалось частями: сначала второй этаж, в 1959 году — третий, в 1961 году — первый, а подвалы только к 1969 году.

Студенты и преподаватели с лучшими барашками.
Практические занятия, 1970-е годы.
Анатолий Халипский, будущий профессор КСХИ и доктор сельскохозяйственных наук
Студенты в лаборатории зерна
В химической лаборатории вуза.
Студенты-механизаторы в лаборатории вуза.
Преподаватели с образцами пшеницы.

В 1979 году в Ветлужанке началось строительство комплекса учебных и жилых корпусов. Работы велись медленно, и на стройку широко привлекали студентов. Занятия для «строителей» организовывали по вечерам. В 1982 году сдали первый корпус, строительство остальных зданий продолжалось до 1994 года.

В 1979 году в Ветлужанке началось строительство комплекса учебных и жилых корпусов КСХИ.
Руководство пошло на непопулярные меры и привлекло к работам студентов.
На строительстве одного из корпусов
В декабре 1982 года был сдан в эксплуатацию учебно-лабораторный комплекс ветеринарного факультета.
Институт вел строительство в Ветлужанке до 1994 года.
Строительство одного из корпусов вуза.
Студенты-агрономы, 1990-е годы.

В 1991 году сельскохозяйственный институт получил статус университета — одним из первых в Красноярске.

Красноярский государственный аграрный университет сегодня — это 8 институтов, 52 кафедры и 13 тыс. обучающихся. В общероссийской номинации «Сельскохозяйственные вузы» Красноярский ГАУ занял 7 место из 56 вузов, вошедших в рейтинг.

Интернет-газета Newslab.ru,
благодарим за помощь при подготовке материала и предоставление фотографий руководителя Выставочного центра истории Красноярского ГАУ Галину Антоник

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