Хроники Аграрного: от создания до наших дней

В 2017 году Красноярский государственный аграрный университет отмечает 65-летие. Самое интересное из истории вуза — в нашей фотоподборке.

Сельскохозяйственный институт в Красноярске был создан в 1952 году, а уже в 1953 объявил набор студентов, несмотря на то что в его распоряжении были только вывеска и комната в корпусе ЛТИ (впоследствии технологического института). Когда из дальних сел и деревень стали приезжать будущие студенты, их решили разместить в недостроенном здании Дома Советов на пр. Мира, 110.

«Дежурный по речному вокзалу интересовался, где находится сельскохозяйственный институт, который разыскивают ребята, приехавшие поступать в него и начать учиться с 1 сентября, — вспоминал заместитель директора института Павел Сиротенко. — Я спросил приехавших, а они были из Богучанского района, почему они явились так рано — ведь мы ждали их через пять дней. А они говорят, что плыли 10 дней на барже и могли вообще не попасть к началу занятий, если бы упустили этот транспорт».

«Мне не хотелось, чтобы они слышали, что я, исполняющий обязанности директора, не знаю, где они будут ночевать. Нам предложили недостроенное здание Дома Советов, ныне здание краевой администрации. Вместе с нашими будущими студентами мы вставляли двери, настилали полы, штукатурили стены, подводили воду — словом, приводили в порядок дом, где предстояло жить студентам и преподавателям КСХИ», — рассказывал Павел Сиротенко.

На первый курс трех факультетов — агрономического, зоотехнического и механизации сельского хозяйства — в 1953 году было принято 225 человек. Занятия проходили в аудиториях лесотехнического института, в доме по ул. Ленина, 37, в управлении радиотехнического завода, даже в здании бывшего Дворянского собрания на пр. Мира. В Доме Советов на втором этаже находилась библиотека института, которая по вечерам превращалась в место комсомольских собраний, встреч, репетиций и заседаний.

В 1957 году в здание Дома Советов заселился крайком партии, а студентам пришлось уехать в его прежнее помещение — бывший дом Гадалова на проспекте Мира, где и сейчас располагается главный корпус КрасГАУ. Однако полными хозяевами там «аграрии» стали далеко не сразу — здание передавалось частями: сначала второй этаж, в 1959 году — третий, в 1961 году — первый, а подвалы только к 1969 году.

В 1979 году в Ветлужанке началось строительство комплекса учебных и жилых корпусов. Работы велись медленно, и на стройку широко привлекали студентов. Занятия для «строителей» организовывали по вечерам. В 1982 году сдали первый корпус, строительство остальных зданий продолжалось до 1994 года.

В 1991 году сельскохозяйственный институт получил статус университета — одним из первых в Красноярске.

Красноярский государственный аграрный университет сегодня — это 8 институтов, 52 кафедры и 13 тыс. обучающихся. В общероссийской номинации «Сельскохозяйственные вузы» Красноярский ГАУ занял 7 место из 56 вузов, вошедших в рейтинг.

Интернет-газета Newslab.ru,

благодарим за помощь при подготовке материала и предоставление фотографий руководителя Выставочного центра истории Красноярского ГАУ Галину Антоник