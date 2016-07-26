«Норникель» наградили знаком экологической ответственности

«Норникель» получил высокую награду «Знак экологической ответственности» на третьей Российской экологической недели, которая прошла в Москве. Компания выступила партнером мероприятия.

Организаторами одного из главных событий стали Минприроды и Экологическая палата РФ. На церемонии открытия министр природных ресурсов Сергей Донской зачитал приветствие президента России Владимира Путина, где была подчеркнута особая роль общественных организаций в защите окружающей среды. Спикер отметил важность культурной составляющей экологического форума и высокий уровень работы мероприятия.

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Как отметила вице-президент «Норникеля» Елена Безденежных, которая представляла компанию на мероприятии, Российская экологическая неделя является одной из ведущих площадок, на которой развивается конструктивный диалог власти, бизнеса и общества. «Компания всегда открыта для такого диалога и готова к сотрудничеству с государством и партнерами, экспертным и научным сообществом в поиске наиболее оптимальных решений вопросов экологической повестки», — уточнила Елена Безденежных.

Мероприятие закончилось церемонией вручения премии общественного признания «Знак экологической ответственности». Высокую награду «Норникель» получил за реализацию проекта закрытия Никелевого завода в Норильске. Также обладателями знака стали компании «Росатом», АО «СУЭК» и МИА «Россия Сегодня».

«Норникель» реализует долгосрочную и беспрецедентную по масштабам инвестиционную программу глубокой модернизации и реконфигурации производства c применением передовых технических решений, в том числе с использованием отечественного оборудования. Общие вложения компании в программу до 2023 года составят около триллиона рублей, в том числе на мероприятия экологической направленности будет направлено до 250 млрд рублей.