Эксперт: «На экологию в Красноярском крае тратятся беспрецедентные суммы»

Эксперты высказались о перспективах изменения экологической ситуации в Красноярском крае. На конференции «Охрана окружающей среды и промышленная деятельность на Севере», которая проходила 12-13 октября в Красноярске, выступили представители общественности и научные деятели.

Как отметил директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов, по уровню финансирования природоохранных мероприятий Красноярский край входит в десятку регионов России.

«На экологию в крае тратятся беспрецедентные объемы денежных средств. В первую очередь это заслуга „Норникеля“, но и другие предприятия подтягиваются. При этом компании начали активнее сотрудничать с общественниками. Сама конференция может быть примером», — подчеркнул Пукалов.

Экологическая конференция по теме «Охрана окружающей среды и промышленная деятельность на Севере» организована исключительно по инициативе «Норникеля». Прежде она проводилась в Норильске, и только в этом году перенесена в Красноярск. К ее организации подключились Сибирский федеральный университет и Научно-исследовательский институт проблем экологии.

«Сейчас мы находимся в ситуации, когда уже вот-вот будет найден баланс между развитием промышленности и бережным отношением к экологии. Успокаиваться на этом рано, надо слова превратить в дела. Но у нас уже происходят революционные достижения. Самым значимым событием в сфере экологии стало закрытие в Норильске Никелевого завода. Он имел невысокие трубы и был расположен так, что все сернистые газы от него шли на город. Сейчас в Норильске, и это доказано измерениями, выделения вредных веществ сократились на 30%», — отметил научный руководитель Научно-исследовательского института проблем экологии Владимир Грачев.

Закрытие Никелевого завода — далеко не единственный проект «Норникеля» в части охраны окружающей среды. До 2023 года инвестиции компании в природоохранные проекты составят порядка 250 млрд рублей. Значительная часть средств будет вложена в мероприятия по улучшению экологической ситуации в Норильском промышленном районе.

Другие компании, осуществляющие свою деятельность на территории Красноярского края, также вкладывают в экологические проекты исчисляемые миллиардами суммы. Например, затраты АО «СУЭК» в ближайшие годы превысят 3,5 млрд рублей.

«Исходя из тех денег, которые выделяет на экологию бизнес, после завершения Года экологии внимание к этой теме не исчезнет. Если сегодня на себестоимость товара легла составляющая экологии, то бизнес будет вынужден продолжать вести и отслеживать эти траты. Соответственно и власть будет вынуждена продолжать работать в этом направлении. Ну, а мы как общественность, будем следить за тем, что происходит», — отметил президент Межрегиональной общественной организации «Национальный экологический порядок» Игорь Зунтов.

Кроме развития экологической ситуации в крае, эксперты обсудили положение в Арктике в целом.

«Арктика сегодня — это уже не территория экологического бедствия, а, скорее, — огромных экологических перспектив. Я не думаю, что мы можем говорить о печальной судьбе Арктики. Там проводится большое количество мероприятий, убирается накопленный экологический мусор. Это своего рода глобальный субботник. Но ко всему надо подходить с научно обоснованным подходом. Арктика — это все же очень тонкий почвенный слой, хрупкие деревья и остро реагирующая на любые изменения экологии и климата флора и фауна», — заключил сопредседатель Экологической Палаты России Владимир Коптев-Дворников.