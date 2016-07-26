В Красноярск заходит известная пиццерия

В Красноярске может появиться ресторан известной компании по производству и доставке пиццы Domino’s Pizza. О расширении объявили представители компании. Сейчас в Красноярске ищут потенциальных партнеров, которые будут работать по системе франчайзинга. Domino’s Pizza передаст будущему партнеру право открыть пиццерию мирового уровня.

Как рассказали Newslab.ru в пресс-службе компании, ещё нет точного понимания, когда филиал откроется в Красноярске: «Мы пока только ищем партнеров». Примерные сроки открытия пообещали уточнить позже.

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Отметим, стоимость пиццы «Пепперони» на сайте компании варьируется от 379 рублей до 699 в зависимости от ее размера. Средняя стоимость такой пиццы в популярных заведениях Красноярска составляет от 339 до 599 рублей.

На российском рынке компания представлена более 15 лет. В настоящее время ее рестораны есть только в Москве и Московской области. Средняя стоимость популярной пиццы «Пепперони»